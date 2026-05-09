छोटे बच्चों के लिए नाश्ते में बनाएं ये 5 पौष्टिक व्यंजन, सेहत के लिए होंगे फायदेमंद

छोटे बच्चों के लिए नाश्ता बहुत जरूरी है और इसे पौष्टिक बनाना भी जरूरी है, ताकि आपके बच्चे का विकास सही हो। नाश्ते में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जो बच्चों के लिए आसानी से पचने वाले हों और उसमें विटामिन, प्रोटीन और आयरन की भरपूर मात्रा हो। आइए आज हम आपको छोटे बच्चों के लिए ऐसे पौष्टिक नाश्तों की रेसिपी बताते हैं, जो घर पर बनाना आसान है और इन्हें बच्चे भी चटकारे लेकर खा सकते हैं।

#1 मूंगदाल का हलवा सबसे पहले मूंगदाल को पानी में भिगोकर पीस लें, फिर इसे एक पैन में घी में भूनें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद इसे धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें थोड़ा-सा देसी घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। जब हलवा अच्छी तरह से पक जाए तो इसे ठंडा करके परोसें। आप इसमें छोटे टुकड़ों में कटे मेवे भी डाल सकते हैं।

#2 ओट्स का उपमा ओट्स का उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, मूंगफली, करी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी सब्जियां, जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च आदि डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें भुने हुए ओट्स, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसे गर्मा-गर्म परोसें।

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#3 सूजी का उपमा सूजी का उपमा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को सूखा भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली, करी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी सब्जियां, जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च आदि डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें भुनी हुई सूजी, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसे गर्मा-गर्म परोसें।

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#4 सूजी का हलवा सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में भून लें, फिर एक पैन में पानी और चीनी को मिलाकर उबालें। अब इसमें भुनी हुई सूजी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें थोड़ा-सा देसी घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जब हलवा अच्छी तरह से पक जाए तो इसे ठंडा करके परोसें।