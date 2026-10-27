स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नाश्ते में बनाएं ये 5 पौष्टिक व्यंजन
क्या है खबर?
बच्चों को स्कूल जाने से पहले सेहतमंद नाश्ता देना बहुत जरूरी है। यह न केवल उनकी ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास में भी मदद करता है। सही नाश्ता बच्चों को दिनभर ताजगी और सक्रियता प्रदान करता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और पौष्टिक नाश्ते के विकल्प बताएंगे, जिन्हें आप अपने बच्चे को रोजाना खिला सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाना भी आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं।
#1
ओट्स का उपमा
ओट्स का उपमा एक सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए पहले थोड़े से तेल में राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च भूनें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च डालें। अब इसमें ओट्स डालकर भूनें और पानी मिलाकर पकने दें। इसे थोड़ी देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें।
आपका सेहतमंद नाश्ता तैयार है।
#2
साबूदाना वड़ा
सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोकर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें। अब एक कटोरे में उबले हुए आलू, भुने हुए मूंगफली के दाने, भिगोया हुआ साबूदाना, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, अदरक का पेस्ट और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटे-छोटे वड़े बनाकर इन्हें गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें।
अंत में इन वड़ों को गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आएगा।
#3
पालक का चीला
सबसे पहले पालक को धोकर बारीक काटें, फिर एक कटोरे में बेसन, पालक, बारीक कटी प्याज, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, अजवाइन और पानी डालकर घोल तैयार करें। अब एक नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर इस पर चीले का घोल डालें और इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। अब इसे गर्मागर्म परोसें।
यह नाश्ता बच्चों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट है।
#4
सूजी का उपमा
सूजी का उपमा भी एक पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सूजी को हल्का भून लें ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च डालें। इसके बाद भुनी हुई सूजी डालें और पानी मिलाकर पकने दें।
इसे थोड़ी देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें।
#5
इडली-सांभर
इडली-सांभर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यंजन है, जो बहुत सेहतमंद होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले उरद दाल और चावल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर इसे खट्टा होने दें। अब इस मिश्रण को इडली स्टैन्ड में डालकर भाप में पकाएं। साथ ही मूंग दाल और सब्जियों से सांभर तैयार करें।
इन सभी व्यंजनों को अपने बच्चों की पसंद अनुसार तैयार करके उनका स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं।