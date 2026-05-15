शाम की भूख को शांत करने के लिए बनाएं ये 5 पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक्स

शाम के समय अक्सर भूख लगती है और हम कुछ ऐसा खाने का मन करते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हो, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा हो। केले का उपयोग करके आप कई पौष्टिक स्नैक्स बना सकते हैं, जो आपके शाम के खाने को खास बना देंगे। केले में मौजूद पोषक तत्व आपको ऊर्जा देंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगे। आइए कुछ आसान और स्वादिष्ट केले के स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं।

#1 केले के कुरकुरे टुकड़े केले के कुरकुरे टुकड़े एक बेहतरीन स्नैक हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पके हुए केले लेकर उन्हें पतले टुकड़ों में काटना है। अब इन टुकड़ों को हल्का सा नारियल के तेल में तल लें या ओवन में बेक कर लें। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे ठंडा होने दें। ये टुकड़े कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं।

#2 केले की टिक्की केले की टिक्की एक अनोखा और स्वादिष्ट स्नैक हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए आपको पके हुए केले मैश करके उनमें थोड़ा सा सूजी, नमक और हरी मिर्च डालकर मिश्रण तैयार करना है। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सेंक लें। ये टिक्की कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जो आपके शाम के खाने को खास बना देंगी।

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#3 केले की मीठी खीर केले की मीठी खीर एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको दूध गर्म करके उसमें मैश किए हुए पके केले डालने हैं और थोड़ी देर पकाना है। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है।

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#4 केले का हलवा केले का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको घी गर्म करके उसमें मैश किए हुए पके केले डालने हैं और अच्छी तरह मिलाना है। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।