रात के खाने में बनाएं ये 5 हल्के-फुल्के व्यंजन, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

रात का खाना जितना जरूरी है, उतना ही इसे हल्का और पौष्टिक भी होना चाहिए। कई लोग रात का खाना छोड़ देते हैं या फिर भारी चीजें बनाकर खाते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे हल्के-फुल्के व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन व्यंजनों को खाने के बाद आपका पेट भरा हुआ भी महसूस होगा।

#1 मूंग दाल की खिचड़ी सबसे पहले एक पैन में थोड़े तेल को गर्म करके उसमें जीरा और हींग डालें, फिर इसमें एक कप धोई हुई मूंग दाल डालें और इसे हल्की आंच पर भूनें। अब इसमें एक कप बारीक कटी सब्जियां जैसे गाजर, मटर, आलू डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें पानी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकने दें। जब पानी सूख जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 पालक का परांठा इसके लिए सबसे पहले पालक को अच्छे से धोकर उसे उबालें, फिर उसे ठंडा करके उसका पेस्ट बना लें। अब एक बर्तन में गेंहू का आटा, पालक का पेस्ट, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा पानी मिलाकर आटा गूंथ लें। इसके बाद इस आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसे दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#3 दही का रायता सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज और धनिया पत्ती डालें। इसके बाद इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से सेव भी डालें। अंत में इस पर थोड़े से सेव डालकर इसे ठंडा करके परोसें। यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जो आपके पेट को भरने के साथ-साथ आपको ताजगी भी देगा।

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#4 ओट्स उपमा सबसे पहले एक पैन में थोड़े तेल को गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ता डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें ओट्स डालकर भूनें और फिर इसमें सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। अंत में इसमें नमक, हल्दी, नींबू का रस और धनिया पत्ती डालकर इसे धीमी आंच पर पकने दें और फिर इसे गर्मागर्म परोसें।