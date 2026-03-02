गर्मियों के दौरान लंच के लिए बनाएं ये 5 हल्के-फुल्के और पौष्टिक व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण कई लोग लंच में ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं, जो हल्की और पौष्टिक हों। हालांकि, रोजाना एक ही तरह के व्यंजनों के सेवन से बोरियत होने लगती है। ऐसे में अगर आप लंच के लिए कुछ नया और स्वादिष्ट व्यंजन चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताने वाले हैं, जो लंच टाइम के लिए बढ़िया रहते हैं।

#1 चावल की खिचड़ी सबसे पहले चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें। फिर एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च और धनिया पाउडर भूनें। अब इसमें मूंग दाल डालकर भूनें और पानी व चावल भी शामिल कर दें। आप इसमें गाजर, मटर, फूलगोभी और पत्तेदार जैसी सब्जियां भी डाल सकते हैं। ढक्कन लगाकर 2 सीटी आ जाने दें। इसके बाद खिचड़ी को गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।

#2 पनीर और पालक की रोटी इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें पनीर के टुकड़े, पालक की पत्तियां, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा-सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को आटे के साथ गूंधकर रोटी बना लें और इसे दही के साथ गर्मा-गर्म परोसें। आप इसे चटनी या किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं।

#3 रागी डोसा सबसे पहले रागी, चावल, उड़द की दाल और मेथी को अलग-अलग पानी में भिगोएं। इसके बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर डोसा के घोल को तैयार करें। अब एक तवे को चिकना करें और उस पर डोसे का घोल फैलाएं। इसके बाद इस पर थोड़ा तेल डालकर इसे सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। आपका डोसा तैयार हो जाएगा, जिसे आप नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी और सांभर के साथ खा सकते हैं।

#4 ओट्स उपमा ओट्स उपमा एक सेहतमंद और लजीज खाना हो सकता है, जो सभी को पसंद आएगा और हल्का होगा। इसके लिए सबसे पहले ओट्स को सूखा भूनकर एक प्लेट में निकालें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर डालकर भूनें। अब इसमें भुने ओट्स और थोड़ा पानी मिलाएं, फिर इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएं। इसके बाद गर्मा-गर्म ओट्स उपमा को परोसें।