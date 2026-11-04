सर्दियों में बनाएं गुड़ से बने ये 5 लड्डू, आसान है रेसिपी

सामग्री: आधा कप मूंगफली, एक कप गुड़, आधा कप सूखा नारियल (कदूकस किया हुआ), एक चौथाई कप खसखस, एक चौथाई कप खरबूज के बीज, एक चौथाई कप बादाम और एक चौथाई कप काजू।

रेसिपी: सबसे पहले मूंगफली को भून लें और उसके छिलके निकाल दें। अब एक पैन में गुड़ को थोड़ा पानी के साथ गर्म करें जब तक वह पिघल न जाए। इसके बाद सभी सूखी मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं और इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू बनाएं।