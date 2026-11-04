सर्दियों में बनाएं गुड़ से बने ये 5 लड्डू, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
गुड़ से बने लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। गुड़ में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी हैं। सर्दियों में गुड़ का सेवन खासतौर पर फायदेमंद होता है क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देता है और ठंड से बचाता है। आइए गुड़ से बनने वाले लड्डू की रेसिपी जानते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।
#1
गुड़ और मूंगफली के लड्डू
सामग्री: आधा कप मूंगफली, एक कप गुड़, आधा कप सूखा नारियल (कदूकस किया हुआ), एक चौथाई कप खसखस, एक चौथाई कप खरबूज के बीज, एक चौथाई कप बादाम और एक चौथाई कप काजू।
रेसिपी: सबसे पहले मूंगफली को भून लें और उसके छिलके निकाल दें। अब एक पैन में गुड़ को थोड़ा पानी के साथ गर्म करें जब तक वह पिघल न जाए। इसके बाद सभी सूखी मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं और इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू बनाएं।
#2
गुड़ और नारियल के लड्डू
सामग्री: एक कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, आधा कप गुड़, एक चौथाई कप बादाम का पाउडर और एक चौथाई कप काजू का पाउडर।
रेसिपी: सबसे पहले एक पैन में सूखा नारियल भून लें और उसे ठंडा होने दें। अब गुड़ को थोड़ा पानी के साथ गर्म करें जब तक वह पिघल न जाए। इसके बाद भुना हुआ नारियल, बादाम पाउडर और काजू पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं और इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू बनाएं।
#3
गुड़ और सूखे मेवों के लड्डू
सामग्री: आधा कप बादाम, आधा कप काजू, आधा कप किशमिश, आधा कप सूखे अंजीर, एक कप गुड़ और एक चौथाई कप पानी।
रेसिपी: सबसे पहले सभी सूखे मेवे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में पानी उबालें और उसमें गुड़ डालें जब तक वह पिघल न जाए। इसके बाद सभी सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं और इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू बनाएं।
#4
गुड़ और गेहूं के आटे के लड्डू
सामग्री: एक कप गेहूं का आटा, एक कप गुड़, आधा कप घी, दो चम्मच इलायची पाउडर और सूखे मेवे (स्वादानुसार)।
रेसिपी: सबसे पहले घी को गर्म करें और उसमें गेहूं का आटा भूनें जब तक वह हल्का सुनहरा न हो जाए। अब इसमें गुड़ डालकर मिलाएं जब तक वह पिघल न जाए। इसके बाद इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू बनाएं।
#5
गुड़ और मसूर दाल के लड्डू
सामग्री: आधा कप मसूर दाल, एक कप गुड़, आधा कप घी, दो चम्मच इलायची पाउडर और सूखे मेवे (स्वादानुसार)।
रेसिपी: सबसे पहले मसूर दाल को भून लें और उसे पीसकर पाउडर बना लें। अब गुड़ को थोड़ा पानी के साथ गर्म करें जब तक वह पिघल न जाए। इसके बाद भुनी हुई मसूर दाल, घी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू बनाएं।