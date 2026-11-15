तिल और गुड़ से बनाएं ये 5 सेहतमंद व्यंजन, जानें आसान रेसिपी

सबसे पहले तिल को हल्का भून लें और एक कटोरे में रख लें।

अब एक पैन में गुड़ और थोड़ा पानी गर्म करें जब तक कि गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए, फिर इसमें भुने तिल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इस मिश्रण को घी लगी थाली में डालकर ठंडा होने दें।

जब यह ठंडा हो जाए तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह एक लोकप्रिय मिठाई है जो आसानी से बन सकती है।