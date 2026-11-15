तिल और गुड़ से बनाएं ये 5 सेहतमंद व्यंजन, जानें आसान रेसिपी
क्या है खबर?
तिल और गुड़ का मेल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तिल में कैल्शियम और गुड़ में आयरन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों से क्या-क्या स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं तो आइए हम आपको कुछ आसान रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
तिल और गुड़ की चिक्की
सबसे पहले तिल को हल्का भून लें और एक कटोरे में रख लें।
अब एक पैन में गुड़ और थोड़ा पानी गर्म करें जब तक कि गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए, फिर इसमें भुने तिल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इस मिश्रण को घी लगी थाली में डालकर ठंडा होने दें।
जब यह ठंडा हो जाए तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह एक लोकप्रिय मिठाई है जो आसानी से बन सकती है।
#2
तिल और गुड़ के लड्डू
तिल को हल्का भूनकर अलग रख लें। अब एक पैन में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर गर्म करें जब तक कि गुड़ पिघल न जाए, फिर इसमें भुने तिल डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। यह मिठाई खासकर त्योहारों पर बनाई जाती है और इसे बनाना बहुत आसान है।
#3
तिल और गुड़ की बर्फी
तिल को हल्का भून लें और अलग रख लें। अब एक पैन में गुड़ और थोड़ा पानी गर्म करें जब तक कि गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए, फिर इसमें भुने तिल डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इस मिश्रण को घी लगी थाली में डालकर ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह एक स्वादिष्ट मिठाई है जो घर पर आसानी से बनाई जा सकती है।
#4
तिल और गुड़ का हलवा
सूजी को हल्का भून लें और अलग रख लें। अब एक पैन में घी गर्म करें और उसमें भुने तिल डालें। इसके बाद सूजी डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसमें पिघला हुआ गुड़ और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
जब तक हलवा गाढ़ा न हो जाए, तब तक इसे पकाते रहें। यह एक स्वादिष्ट और पोषक हलवा है जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।
#5
तिल और गुड़ की खीर
चावल को धोकर भिगो दें। एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें चावल डालें। फिर इसमें गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद तिल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। जब तक खीर गाढ़ी न हो जाए, तब तक इसे पकाते रहें।
अंत में इसे ठंडा होने दें और गर्म या ठंडा करके परोसें। यह एक स्वादिष्ट और पोषक खीर है जो हर किसी को पसंद आएगी।