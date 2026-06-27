रोजाना इन 5 आदतों को बनाएं दिनचर्या हिस्सा, चयापचय रहेगा दुरुस्त
क्या है खबर?
चयापचय वह प्रक्रिया है, जिससे शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। इसके जरिए शरीर में हो रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण भोजन पचता है और इससे मिलने वाले पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। अगर किसी कारण से चयापचय प्रभावित हो जाए तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानते हैं, जिन्हें रोजाना अपनाने से चयापचय दुरुस्त रहेगा।
#1
नाश्ता कभी न छोड़ें
नाश्ता न करने से चयापचय कमजोर हो सकता है। दरअसल, जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ने लगता है, जो सेहतमंद नहीं है। इससे चयापचय की गति भी धीमी हो जाती है। इस तरह शरीर में मौजूद ऊर्जा के भंडार खत्म हो जाते हैं और मांसपेशियां टूटने लगती हैं। अगर आपको सुबह का नाश्ता करने की आदत नहीं है तो इसे धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
#2
सुबह उठते ही पानी पिएं
सुबह उठते ही पानी पीने से शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं और पाचन क्रिया भी सही रहती है। इससे चयापचय को बढ़ावा मिलता है। सुबह के समय शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए शरीर को तरोताजा रखने के लिए सुबह उठते ही एक गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। इससे शरीर के साथ-साथ चयापचय को भी भरपूर पानी मिलता रहेगा।
#3
भरपूर नींद लें
शरीर को भरपूर आराम देने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो इससे चयापचय पर बुरा असर पड़ेगा। इससे शरीर के हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, रोजाना समय पर सोने और समय पर जागने की आदत डालें। इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी देखने से बचें।
#4
व्यायाम करें
रोजाना कुछ मिनट व्यायाम करने से न सिर्फ वजन नियंत्रित रहता है, बल्कि चयापचय को भी ताकत मिलती है। इसके लिए आप योग, स्ट्रेचिंग, दौड़ना और साइकिलिंग आदि में से कोई भी व्यायाम चुन सकते हैं। अगर आपको ये व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने पसंदीदा खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इससे भी चयापचय को ताकत मिलेगी। योग करना भी चयापचय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगा।
#5
पानी वाले खाद्य पदार्थों का करें सेवन
पानी की तरह पानी वाले खाद्य पदार्थ भी शरीर को तरोताजा रखने और चयापचय को ताकत देने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी खाने की सूची में खीरा, टमाटर, तरबूज, संतरा और स्ट्रॉबेरी आदि फल और सब्जियां शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर को तरोताजा रखने के लिए नारियल पानी और ताजे फलों के रस को भी खाने में शामिल किया जा सकता है, जो ऊर्जा और ताजगी देते हैं।