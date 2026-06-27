रोजाना इन 5 आदतों को बनाएं दिनचर्या हिस्सा, चयापचय रहेगा दुरुस्त 

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नाश्ता कभी न छोड़ें

नाश्ता न करने से चयापचय कमजोर हो सकता है। दरअसल, जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ने लगता है, जो सेहतमंद नहीं है। इससे चयापचय की गति भी धीमी हो जाती है। इस तरह शरीर में मौजूद ऊर्जा के भंडार खत्म हो जाते हैं और मांसपेशियां टूटने लगती हैं। अगर आपको सुबह का नाश्ता करने की आदत नहीं है तो इसे धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।