गर्मियों के दौरान त्वचा को तरोताजा रखने के लिए बनाएं ये 5 फेस पैक 

गर्मियों में बढ़ती उमस और पसीने के कारण त्वचा पर चिपचिपाहट और चकत्ते निकलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इस मौसम में त्वचा का रंग भी फीका नजर आता है। हालांकि, अगर आप रोजाना अपने चेहरे पर फेस पैक लगाएं तो इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस पैक की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों के दौरान त्वचा को तरोताजा रखने और निखारने में मदद कर सकते हैं।

#1 मुल्तानी मिट्टी, नींबू और गुलाब जल का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी, नींबू का रस और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी और नींबू के गुण त्वचा की गहराई से सफाई करने और अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद कर सकते हैं। गुलाब जल से त्वचा को ठंडक भी मिलती है।

#2 पपीते और शहद का फेस पैक सबसे पहले एक पके पपीते के टुकड़े मैश करें, फिर उसे एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। पपीते में मौजूद तत्व मृत कोशिकाओं को हटाने और त्वचा की मरम्मत करने में मदद करते हैं। शहद त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। इसके अतिरिक्त यह नमी बनाए रखने में भी मदद करता है। इस पैक का उपयोग आपकी त्वचा को तरोताजा बना सकता है।

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#3 कच्चे आम का फेस पैक कच्चे आम का गूदा निकालकर उसे एक चम्मच शहद के साथ मिलाएं, फिर इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। कच्चे आम में मौजूद विटामिन-C त्वचा की रंगत सुधारने में मदद कर सकता है। इससे त्वचा की चमक भी बढ़ती है। शहद त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। इसके अतिरिक्त यह नमी बनाए रखने में भी मदद करता है।

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#4 संतरे के छिलके और दही का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में एक बड़ी चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर और एक बड़ी चम्मच दही मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से साफ करें। संतरे के छिलके में मौजूद तत्व त्वचा को साफ करने में मदद करते हैं, जबकि दही त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। इस पैक का उपयोग आपकी त्वचा को तरोताजा बना सकता है।