शादी से पहले दुल्हन के चेहरे पर चमक लाने के लिए बनाएं ये 5 फेस मास्क

सामग्री: 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच गुलाब जल।

फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इसे रातभर चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर धो लें।

लाभ: एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और उसे हाइड्रेटेड रखता है। गुलाब जल त्वचा की जलन को कम करता है और उसे ताजगी भरा महसूस कराता है। यह मिश्रण आपकी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है।