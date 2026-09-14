शादी से पहले दुल्हन के चेहरे पर चमक लाने के लिए बनाएं ये 5 फेस मास्क
क्या है खबर?
दुल्हन के लिए शादी का दिन बहुत खास होता है और हर कोई चाहता है कि वह सबसे सुंदर दिखे। इससे पहले की सारी तैयारियों के साथ-साथ त्वचा की देखभाल भी जरूरी है। यहां हम आपको कुछ आसान और असरदार फेस मास्क बनाने की विधियां बताते हैं, जिन्हें आप खुद घर पर बना सकती हैं। ये फेस मास्क आपकी त्वचा को चमकदार और ताजगी भरा बनाएंगे, जिससे आपका चेहरा निखरा हुआ लगेगा।
#1
हल्दी और दूध का फेस मास्क
सामग्री: 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 चम्मच दूध।
फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में हल्दी पाउडर और दूध मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। 15-20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।
लाभ: हल्दी और दूध का मिश्रण त्वचा को साफ करता है, जिससे दाग-धब्बे हटते हैं और त्वचा की रंगत निखरती है।
#2
बेसन और दही का फेस मास्क
सामग्री: 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही।
फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में बेसन और दही मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें।
लाभ: बेसन और दही का मिश्रण त्वचा की गंदगी को साफ करता है, जिससे आपकी त्वचा मुलायम होती है और इसकी चमक बढ़ती है। यह त्वचा को टोन भी करता है।
#3
नींबू और शहद का फेस मास्क
सामग्री: 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद।
फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: नींबू का रस और शहद मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।
लाभ: नींबू विटामिन-C से भरपूर होता है, जो त्वचा को चमकदार बनाता है। शहद त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है। यह मिश्रण आपकी त्वचा को ताजगी भरा महसूस कराता है।
#4
एलोवेरा जेल और गुलाब जल का फेस मास्क
सामग्री: 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच गुलाब जल।
फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इसे रातभर चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर धो लें।
लाभ: एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और उसे हाइड्रेटेड रखता है। गुलाब जल त्वचा की जलन को कम करता है और उसे ताजगी भरा महसूस कराता है। यह मिश्रण आपकी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है।
#5
चंदन और बादाम तेल का फेस मास्क
सामग्री: 2 चम्मच चंदन पाउडर, कुछ बूंद बादाम तेल।
फेस मास्क बनाने और लगाने का तरीका: चंदन पाउडर में बादाम तेल मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें।
लाभ: चंदन त्वचा को ठंडक देता है और दाग-धब्बे हटाता है। बादाम तेल त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। इन फेस मास्क का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को निखरा हुआ बनाएगा और आपकी शादी का दिन खास बनाएगा।