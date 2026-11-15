सर्दियों में ताजी हरी मटर से बनाकर खाएं ये 5 आसान व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
सर्दियों में ताजी हरी मटर बाजार में खूब मिलते हैं और ये स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इनका सेवन दिल को स्वस्थ रखने, वजन घटाने और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। आइए कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और इनका स्वाद भी बेहतरीन होता है।
#1
मटर की टिक्की
मटर की टिक्की एक पसंदीदा स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए उबले हुए हरे मटर, आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों की जरूरत होती है। सभी सामग्री को मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं और फिर इन्हें तेल में तलें।
ये टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती हैं। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।
#2
मटर पुलाव
मटर पुलाव एक सरल और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।
इसके लिए बासमती चावल, ताजे हरे मटर, प्याज, टमाटर और मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले प्याज और टमाटर को भूनें, फिर इसमें हरे मटर डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद चावल डालकर पकाएं।
यह पुलाव न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है। इसे दही या रायते के साथ परोसें।
#3
मटर पनीर
मटर पनीर एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।
इसके लिए ताजे हरे मटर और पनीर को एक साथ पकाया जाता है। इसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले प्याज और टमाटर को भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।
अब इसमें हरे मटर और पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकने दें। इसे रोटी या नान के साथ परोसें।
#4
मटर की सब्जी
मटर की सब्जी एक सरल और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे रोजाना के खाने में शामिल किया जा सकता है।
इसके लिए ताजे हरे मटर, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले प्याज और टमाटर को भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।
अब इसमें हरे मटर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकने दें। इसे रोटी या नान के साथ परोसें।
#5
मटर की कचौड़ी
मटर की कचौड़ी एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय स्नैक है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है।
इसके लिए आटे का आटा गूंधकर उसमें उबले हुए हरे मटर को मसालों सहित मिलाकर भरावन तैयार किया जाता है। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर बेलें और गहरे तेल में तलें।
यह कचौड़ी बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे हरी चटनी या आलू की सब्जी के साथ परोसें।