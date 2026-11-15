सर्दियों में ताजी हरी मटर से बनाकर खाएं ये 5 आसान व्यंजन, जानिए रेसिपी

मटर पनीर एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।

इसके लिए ताजे हरे मटर और पनीर को एक साथ पकाया जाता है। इसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले प्याज और टमाटर को भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।

अब इसमें हरे मटर और पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकने दें। इसे रोटी या नान के साथ परोसें।