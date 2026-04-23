ऑफिस के टिफिन के लिए बनाएं ये 5 आसान और स्वादिष्ट लंच व्यंजन

आजकल ज्यादातर लोग अपने लंच को टिफिन में पैक करके ऑफिस ले जाते हैं। हालांकि, रोजाना एक ही तरह का खाना खाकर बोरियत होने लगती है और इसलिए लोग नए-नए व्यंजन बनाने की सोचते हैं। अगर आप भी रोजाना टिफिन में कुछ नया और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे आसान और स्वादिष्ट लंच व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जो आपके टिफिन को खास बना देंगे।

#1 भिंडी का पुलाव सबसे पहले भिंडी को धोकर काट लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भूनें। इसके बाद पैन में बारीक कटी प्याज डालकर भूनें। अब इसमें भिंडी डालकर पकाएं और जब भिंडी नरम हो जाए तो इसमें चावल डालें। इसके लिए पहले चावल को धोकर भिगोएं, फिर उन्हें उबालकर निथार लें। अब उबले हुए चावल को पैन में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। भिंडी का पुलाव तैयार है।

#2 पोहा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें मूंगफली भूनें और जब मूंगफली भून जाए तो उन्हें एक प्लेट में निकालें। अब कढ़ाई में प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पोहा, हल्दी पाउडर, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस पर भुनी हुई मूंगफली, धनिया पत्ती और सेव डालकर इसे गर्मागर्म परोसें। पोहा का स्वाद अनोखा होता है।

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#3 दाल चावल सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्च और उबली हुई दाल डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा भूनें, फिर इसमें हींग, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर भूनें। इसके बाद इसमें उबले हुए चावल डालकर मिलाएं। अंत में इसमें तैयार दाल डालकर मिलाएं। दाल चावल का स्वाद बहुत अच्छा होता है।

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#4 पनीर टिक्का सबसे पहले एक बड़े कटोरे में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और पनीर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को 5-6 मिनट के लिए मैरीनेट होने दें। मैरीनेड पनीर को स्क्यूअर में लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे तंदूर में पकाएं। जब पनीर हल्का सुनहरा हो जाए तो इसे निकालें और गर्मागर्म परोसें। पनीर टिक्का का स्वाद हर किसी को पसंद आता है।