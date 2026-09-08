शाम को आरामदायक बनाने के लिए बनाएं ये 5 पेय, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
शाम का समय दिनभर की थकान मिटाने और सुकून पाने का होता है। इस समय अगर कुछ स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय मिल जाए, तो शाम और भी खास हो जाती है। इन घरेलू पेयों को बनाना बेहद आसान है और ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आपके शरीर को भी आराम देते हैं। आइए ऐसे 5 पेय के बारे में जानते हैं, जिनसे आपकी शाम बेहतर हो सकती है।
#1
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है।
इसके लिए एक बर्तन में पानी लें और उसमें कुछ ताजी तुलसी की पत्तियां डालें। इसे 5-10 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। इसके बाद इसमें थोड़ा कदूकस किया हुआ अदरक और एक चम्मच चायपत्ती डालें। इसे अच्छे से पकने दें और फिर छान लें।
स्वाद के लिए इसमें शहद मिला सकते हैं। यह चाय सर्दी-जुकाम से राहत देने के साथ-साथ तनाव को कम करने में भी मदद करती है।
#2
पुदीने की ठंडी चाय
पुदीने की ठंडी चाय गर्मियों में ठंडक का अहसास दिलाने के लिए बेहतरीन है।
इसे बनाने के लिए पानी को उबालें और उसमें कुछ पुदीने की पत्तियां डालें। इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे छान लें और स्वाद के लिए इसमें थोड़ा नींबू का रस और चीनी मिलाएं। इसे ठंडा होने दें और बर्फ डालकर परोसें।
यह पेय न केवल शरीर को ठंडक देता है, बल्कि भारीपन से भी राहत दिलाने में मदद करता है।
#3
आम पना
आम पना गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला एक पारंपरिक पेय है।
इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबाल लें और उसका गूदा निकाल लें। इस गूदे में स्वादानुसार नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी चीनी मिलाएं। इसे पानी में घोलें और बर्फ डालकर परोसें।
आम पना शरीर को गर्मी से बचाने और ऊर्जा देने में मदद करता है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है।
#4
छाछ
छाछ एक ऐसा पेय है, जो पाचन को बेहतर बनाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी देता है।
इसे बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंट लें और उसमें पानी मिलाकर पतला कर लें। अब इसमें स्वादानुसार नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और बारीक कटी हरी मिर्च डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं और ठंडा-ठंडा परोसें।
छाछ गर्मियों में शरीर को तरोताजा रखने और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।
#5
नारियल पानी
नारियल पानी प्रकृति का दिया हुआ एक बेहतरीन पेय है, जो शरीर को तुरंत तरोताजा कर देता है। इसमें मौजूद जरूरी तत्व जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम शरीर को ऊर्जा देते हैं।
इसे सीधे नारियल से निकालकर पिया जा सकता है। यह न केवल शरीर को ठंडक देता है, बल्कि गर्मियों में पानी की कमी को भी पूरा करता है।
इसका हल्का मीठा स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।