शाम को आरामदायक बनाने के लिए बनाएं ये 5 पेय, आसान है रेसिपी

तुलसी की चाय स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है।

इसके लिए एक बर्तन में पानी लें और उसमें कुछ ताजी तुलसी की पत्तियां डालें। इसे 5-10 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। इसके बाद इसमें थोड़ा कदूकस किया हुआ अदरक और एक चम्मच चायपत्ती डालें। इसे अच्छे से पकने दें और फिर छान लें।

स्वाद के लिए इसमें शहद मिला सकते हैं। यह चाय सर्दी-जुकाम से राहत देने के साथ-साथ तनाव को कम करने में भी मदद करती है।