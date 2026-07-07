मानसून में मेथी से बनाएं ये व्यंजन

मानसून के दौरान मेथी के पत्तों से बनाएं ये 5 व्यंजन, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली 03:54 pm Jul 07, 202603:54 pm

क्या है खबर?

मेथी के पत्ते एक सेहतमंद और पौष्टिक सब्जी हैं। ये विटामिन्स और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। मानसून के दौरान मेथी के पत्तों का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह शरीर को गर्माहट प्रदान करता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। आइए आज हम आपको मेथी के पत्तों से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की आसान रेसिपी बताते हैं।