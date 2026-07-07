मानसून के दौरान मेथी के पत्तों से बनाएं ये 5 व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
मेथी के पत्ते एक सेहतमंद और पौष्टिक सब्जी हैं। ये विटामिन्स और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। मानसून के दौरान मेथी के पत्तों का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह शरीर को गर्माहट प्रदान करता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। आइए आज हम आपको मेथी के पत्तों से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की आसान रेसिपी बताते हैं।
#1
मेथी की पूरी
मेथी की पूरी एक स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते, हल्दी, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और गर्म तेल में तल लें। यह पूरी गर्मागर्म चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बच्चों को भी पसंद आएगी।
#2
मेथी के पत्तों का परांठा
मेथी के पत्तों का परांठा एक पौष्टिक नाश्ता हो सकता है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। यह परांठा दही या अचार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
#3
मेथी की सब्जी
मेथी की सब्जी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तेल में भूनकर उसमें बारीक कटी हुई मेथी डालें और पकने दें। जब तक मेथी नरम न हो जाए तब तक पकाएं। अंत में नमक और गरम मसाला डालकर इसे तैयार कर लें। यह सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।
#4
मेथी का रायता
मेथी का रायता एक ठंडा और ताजगी भरा व्यंजन हो सकता है, जिसे आप गर्मियों या मानसून में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए दही को अच्छी तरह फेंट लें और उसमें बारीक कटी हुई मेथी, ककड़ी, नमक, भुना जीरा पाउडर मिलाएं। यह रायता खाने से पेट ठंडा रहता है और पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।
#5
मेथी की दाल
मेथी की दाल एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए तूर दाल को उबाल लें और उसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक आदि डालकर पकाएं। अंत में बारीक कटी हुई मेथी डालें और पकने दें। यह दाल रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है और खाने में स्वादिष्ट भी है।