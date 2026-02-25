अरहर की दाल से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

अरहर की दाल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फलिया है, जिसे भारतीय रसोई में बहुत पसंद किया जाता है। आमतौर पर अरहर की दाल को साधारण तरीकों से पकाया जाता है, लेकिन इससे कई अनोखे और लजीज व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको अरहर की दाल से बनाए जाने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।

#1 अरहर की दाल की खिचड़ी अरहर की दाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो लें, फिर इन्हें प्रेशर कुकर में डालकर पानी, हल्दी पाउडर और नमक मिलाकर पकाएं। अलग से घी में जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भूनें, फिर इसे खिचड़ी में मिलाएं। यह खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 अरहर की दाल का ढोकला ढोकला गुजरात का एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जिसे अब आप अरहर की दाल से भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अरहर की दाल को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह इसे पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में बेसन, नमक, हल्दी पाउडर और ईनो पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को थाली में फैलाकर भाप में पकाएं। पकने के बाद इसे काटकर तड़का लगाएं और नारियल की चटनी के साथ परोसें।

Advertisement

#3 अरहर की दाल की टिक्की अगर आप कुछ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो अरहर की दाल की टिक्की एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले अरहर की दाल को रातभर पानी में भिगो दें और फिर उसे पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में उबले आलू, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके। गर्मागर्म टिक्कियों को हरी चटनी के साथ परोसें।

Advertisement

#4 अरहर की दाल का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी अरहर की दाल का हलवा बनाया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरहर की दाल को रातभर पानी में भिगो दें और फिर उसे पीसकर पेस्ट बना लें। अब कढ़ाई में घी गर्म करके दाल का पेस्ट डालें और उसे अच्छे से भून लें। इसके बाद इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर डालकर पकाएं जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए।