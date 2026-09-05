सन ड्राइड टमाटर से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
क्या है खबर?
सन ड्राइड टमाटर एक खास सामग्री है, जिसका उपयोग आप कई तरह से खान-पान में कर सकते हैं। यह न केवल स्वाद में बढ़िया है, बल्कि इसमें सेहत के लिए जरूरी तत्व भी होते हैं। ये ताजा टमाटर ही होते हैं, जिन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के इरादे से धूप में कई दिनों तक सुखाया जाता है। आप इन टमाटरों से ये 5 कमाल के व्यंजन बना सकते हैं, जिनका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे।
#1
सन ड्राइड टमाटर का पिज्जा
सन ड्राइड टमाटर का इस्तेमाल पिज्जा बनाने में काफी किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पिज्जा बेस बनाएं और सॉस बनाना शुरू करें।
सॉस में इन टमाटरों को शामिल करें और अपनी पसंद के मसालों और नमक के साथ पकाएं। अब इसे बेस पर फैलाएं, अपनी पसंद की सब्जियां रखें और सन ड्राइड टमाटरों के टुकड़े भी रखें।
ऊपर से चीज डालकर इसे बेक करें और मजे से खाएं।
#2
सन ड्राइड टमाटर की चटनी
सन ड्राइड टमाटर की चटनी एक अनोखी चटनी है, जिसे आप किसी भी नाश्ते या मुख्य भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सन ड्राइड टमाटरों को गर्म पानी में भिगोकर नरम कर लें।
फिर इन्हें पीसकर उसमें लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
आप इसे फ्रिज में रखकर कुछ दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं।
#3
सन ड्राइड टमाटर का पुलाव
सन ड्राइड टमाटर का पुलाव एक अलग प्रकार का पुलाव हो सकता है, जिसमें बासमती चावल, सब्जियां और सन ड्राइड टमाटर का मिश्रण होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक को भूनें, फिर उसमें बारीक कटी सब्जियां डालें।
अब इसमें भीगे हुए सन ड्राइड टमाटर का पेस्ट डालें और मसाले मिलाएं। अंत में भिगोए हुए बासमती चावल डालकर पकाएं।
यह पुलाव आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
#4
सन ड्राइड टमाटर की सब्जी
सन ड्राइड टमाटर की सब्जी एक अनोखी सब्जी हो सकती है, जिसे आप रोटी या चावल, दोनों के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए प्याज, लहसुन, अदरक को भूनें, फिर उसमें कटे हुए शिमला मिर्च और हरी मटर डालें।
अब इसमें भीगे हुए सन ड्राइड टमाटर का पेस्ट डालें और मसाले मिलाएं। अंत में थोड़ी-सी मलाई मिलाकर इसे पकाएं।
यह सब्जी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
#5
सन ड्राइड टमाटर के पास्ता
सन ड्राइड टमाटर से आप कई तरह के पास्ता बना सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय आलिओ-ओलियो और रेड सॉस पास्ता हैं।
आलिओ-ओलियो के लिए लहसुन और सन ड्राइड टमाटरों को जैतून के तेल में भूनें और पास्ता डालकर चीज और मसाले मिलाएं।
रेड सॉस बनाने के लिए भीगे हुए सन ड्राइड टमाटरों को मसालों के साथ पीस लें। इसके बाद चीज, सीजनिंग और पास्ता मिलाकर इसका सेवन करें।