इन 5 व्यंजनों का स्वाद बढ़ा देता है आम पाउडर, जानिए इस्तेमाल के तरीके
क्या है खबर?
आम पाउडर एक ऐसा मसाला है, जो न केवल व्यंजनों को खट्टा और स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। आम पाउडर आम के छिलकों को सुखाकर पीसने से बनाया जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आम पाउडर से बना सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपके खाने में एक खास खट्टापन भी जोड़ते हैं।
#1
आम पाउडर वाला टमाटर का शोरबा
टमाटर का शोरबा एक बेहतरीन शुरुआत हो सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक को उबालकर पीस लें, फिर इस मिश्रण को एक पैन में डालकर उसमें आम पाउडर, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर मिलाएं।
इसे कुछ देर तक पकने दें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। अंत में हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें। यह शोरबा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
आम पाउडर की खिचड़ी
खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय भोजन है, जिसे आमतौर पर मूंगदाल और चावल से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इसे आम पाउडर से बनाया है?
इसके लिए सबसे पहले मूंगदाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर एक कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग डालें। अब प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें।
इसके बाद भीगी हुई दाल-चावल और पानी डालकर कुकर बंद करें। 3-4 सीटी के बाद इसे आम पाउडर मिलाकर परोसें।
#3
आम पाउडर की सब्जी
आम पाउडर की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जो आपकी रसोई में नया स्वाद जोड़ सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर इसमें कटे हुए सब्जियां डालें जैसे लौकी, गाजर, आलू आदि।
अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और आम पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकने दें ताकि सब्जियां नरम हो जाएं और सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
#4
आम पाउडर की चटनी
आम पाउडर की चटनी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है, जिसे आप किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले धनिया पत्तियां, पुदीना पत्तियां, हरी मिर्च, नमक और आम पाउडर को मिक्सर में डालकर पीस लें। अब इसमें थोड़ा सा नींबू रस मिलाएं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। यह चटनी न केवल ताजगी देती है बल्कि आपके खाने का मजा भी बढ़ा देती है।
#5
आम पाउडर का रायता
रायता भारतीय खाने का अहम हिस्सा है, जिसे आप अलग-अलग तरीकों से बना सकते हैं।
आम पाउडर का रायता बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें ताकि वह चिकना हो जाए, फिर उसमें कदूकस किया हुआ खीरा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर और आम पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर छिड़कें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह रायता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है।