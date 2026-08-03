इन 5 व्यंजनों का स्वाद बढ़ा देता है आम पाउडर, जानिए इस्तेमाल के तरीके

खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय भोजन है, जिसे आमतौर पर मूंगदाल और चावल से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इसे आम पाउडर से बनाया है?

इसके लिए सबसे पहले मूंगदाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर एक कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग डालें। अब प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें।

इसके बाद भीगी हुई दाल-चावल और पानी डालकर कुकर बंद करें। 3-4 सीटी के बाद इसे आम पाउडर मिलाकर परोसें।