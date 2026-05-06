परिवार के साथ बैठकर खाने का मजा बढ़ाने के लिए बनाएं ये 5 व्यंजन

परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का अपना एक अलग ही मजा है। यह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये सभी उम्र के लोगों को पसंद आएंगे। आइए इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें और उसे दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला के मिश्रण में भिगोएं। इसके बाद इसे सींक में लगाकर ओवन या तंदूर में पकाएं जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। इसे हरी चटनी और प्याज के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 सब्जियों का पुलाव सब्जियों का पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं और यह सभी को पसंद आएगा। सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग डालें। अब प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद गाजर, मटर और अन्य सब्जियां डालें। थोड़ी देर पकाने के बाद भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और ढक्कन लगाकर पकने दें जब तक कि चावल पूरी तरह से पक जाएं।

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#3 आलू पराठा आलू पराठा एक पारंपरिक उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के भोजन में खा सकते हैं। इसके लिए गेहूं का आटा गूंथ लें और उसमें नमक मिलाएं। अब उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और गरम मसाला मिलाएं। आटे की लोई बनाकर बेल लें, फिर उसमें आलू का मिश्रण भरकर बेल लें। तवे पर दोनों तरफ से तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें।

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#4 पालक पनीर पालक पनीर एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पालक को धोकर पीस लें ताकि उसका पेस्ट तैयार हो जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। फिर इसमें टमाटर डालकर पकाएं जब तक कि वह गल न जाए। इसके बाद पालक का पेस्ट डालकर मिलाएं और उसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर डालें। अंत में इसमें पनीर के टुकड़े मिलाकर पकाएं।