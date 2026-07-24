मानसून के दौरान स्वीट कॉर्न से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
मानसून में स्वीट कॉर्न का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको स्वीट कॉर्न से बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। यकीनन ये व्यंजन मानसून के दौरान आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगे।
#1
स्वीट कॉर्न पकोड़े
सबसे पहले एक कटोरे में उबले हुए स्वीट कॉर्न, बेसन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर मिलाएं।
अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और छोटे-छोटे पकोड़े आकार दें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके पकोड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।
जब सारे पकोड़े अच्छे से तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर गर्मागर्म परोसें। मानसून में इनका आनंद उठाएं।
#2
स्वीट कॉर्न चाट
सबसे पहले एक कटोरे में उबले हुए स्वीट कॉर्न को डालें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालें।
अब इसमें थोड़ा-सा नमक, चाट मसाला, नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद ऊपर से भुने हुए चने डालें। आप चाहें तो इसमें उबले हुए आलू भी मिला सकते हैं।
अंत में इस पर थोड़ा सेव या नमकीन डालकर इसे परोसें। यह चाट आपके स्वाद को और बढ़ा देगी।
#3
स्वीट कॉर्न टिक्की
इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और उबले हुए स्वीट कॉर्न को मैश करके एक साथ मिला लें। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं। अब एक तवे पर थोड़ा-सा तेल गर्म करके इन टिक्कियों को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।
इन्हें गर्मागर्म परोसें और मानसून का मजा लें।
#4
स्वीट कॉर्न सूप
सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें उबले हुए या कच्चे स्वीट कॉर्न डालें और थोड़ी देर पकने दें।
इसके बाद इसमें पानी या सब्जियों का पानी डालें और अच्छी तरह उबाल आने दें।
अंत में इस मिश्रण को पीसकर चिकना कर लें और फिर इसे गर्मागर्म परोसें। यह सूप आपके मानसून के दिनों को और भी खास बना देगा।
#5
स्वीट कॉर्न कबाब
सबसे पहले उबले हुए आलू और उबले हुए स्वीट कॉर्न को मैश करके एक साथ मिला लें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक, गरम मसाला और थोड़ा-सा बेसन मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और इन्हें तवे पर थोड़ा-सा तेल लगाकर सेंक लें।
इन कबाब को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। इन्हें खाकर आपका दिन बन जाएगा।