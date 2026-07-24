मानसून के दौरान बनाएं ये स्वीट कॉर्न व्यंजन

मानसून के दौरान स्वीट कॉर्न से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली 05:08 pm Jul 24, 202605:08 pm

क्या है खबर?

मानसून में स्वीट कॉर्न का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको स्वीट कॉर्न से बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। यकीनन ये व्यंजन मानसून के दौरान आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगे।