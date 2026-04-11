अदरक के सिरके से बनाएं ये 5 मीठे व्यंजन, सेहत के लिए होंगे फायदेमंद

अदरक का सिरका न केवल आपके भोजन को एक अनोखा स्वाद देता है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अदरक के गुणों से भरपूर यह सिरका पाचन को बेहतर करता है और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय मीठे व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें अदरक के सिरके से बनाया जा सकता है और जो आपके खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 अदरक की खीर अदरक की खीर एक बेहतरीन व्यंजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी है। इसे बनाने के लिए चावल, दूध, शक्कर और अदरक के सिरके की जरूरत होती है। सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर उसमें शक्कर डालें और अंत में अदरक का सिरका मिलाएं। यह खीर न केवल आपके मीठे खाने की इच्छा को शांत करेगी, बल्कि आपके पाचन को भी बेहतर बनाएगी।

#2 अदरक का हलवा अदरक का हलवा एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर परोस सकते हैं। इसके लिए सूजी, घी, शक्कर और अदरक के सिरके की जरूरत होती है। सबसे पहले सूजी को घी में भूनें, फिर उसमें पानी डालकर पकाएं और शक्कर मिलाएं। अंत में अदरक का सिरका डालें और अच्छी तरह मिलाने के बाद पकने दें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे खाने से कई लाभ भी मिल सकते हैं।

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#3 अदरक की बर्फी अदरक की बर्फी एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप त्योहारों या खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए खोया, शक्कर और अदरक के सिरके की जरूरत होती है। सबसे पहले खोया को भूनें, फिर उसमें शक्कर डालकर पकाएं और अंत में अदरक का सिरका मिलाएं। इस बर्फी के बारे में सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होती है, लेकिन इसका स्वाद चखने के बाद आप यकीनन इसे बार-बार बनाकर खाना चाहेंगे।

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#4 अदरक का गुलाब जामुन गुलाब जामुन तो सभी पसंद करते हैं, अब उसमें थोड़ा बदलाव करके देखें। इसके लिए खोया, आटा, घी, शक्कर और अदरक के सिरके की जरूरत होती है। सबसे पहले गुलाब जामुन को तैयार करें, फिर चाशनी में अदरक का सिरका मिलाकर गुलाब जामुन में डाल दें। यह गुलाब जामुन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि अदरक के ताजगी भरे स्वाद से भरपूर है। यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।