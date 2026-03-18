ईद पर बनाएं ये 5 स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन, जश्न का मजा हो जाएगा दोगुना

ईद-उल-फितर का त्योहार 21 मार्च को मनाया जाएगा और इस दिन पर रोजा रखने के बाद इफ्तार के लिए तरह-तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। हालांकि, अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके लिए इफ्तार के लिए कुछ नया बनाने की चिंता हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे शाकाहारी व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो ईद की दावत को और भी खास बना सकते हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है।

#1 चना पुलाव चना पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जो आपके इफ्तार को खास बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें चना और पानी डालकर कुकर बंद करें। जब कुकर से 2-3 सीटी आ जाएं तो चावल डालकर धीमी आंच पर पकने दें। इसके बाद पुलाव को प्लेट में डालकर ऊपर से हरे धनिये से सजाएं और दही के साथ इसका आनंद लें।

#2 सेवइयां खीर सेवइयां खीर एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे आप अपने इफ्तार में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें, फिर उसमें भुनी हुई सेवइयां डालें और इसे धीमी आंच पर पकने दें। जब सेवइयां दूध में अच्छी तरह मिल जाएं तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें और इसे कुछ मिनट तक पकाएं। आपकी सेवइयां खीर तैयार है, इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

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#3 वेज बिरयानी वेज बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मशरूम और पनीर को दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक के साथ मैरीनेट करें। फिर एक पैन में प्याज को सुनहरा भूरा होने तक तलें। अब इसमें मैरीनेटेड मशरूम और पनीर डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद चावल और पानी मिलाकर इसे ढक दें और धीमी आंच पर पकने दें। आपकी बिरयानी तैयार है।

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#4 शाही टुकड़ा शाही टुकड़ा एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप अपने इफ्तार में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस को घी में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। अब एक पैन में चीनी और पानी मिलाकर चाशनी बनाएं। इसके बाद तली हुई ब्रेड स्लाइस को चाशनी में डुबोएं। फिर एक प्लेट में ब्रेड स्लाइस रखें और ऊपर से दूध की मलाई डालें। आपकी शाही टुकड़ा तैयार है, इसे ठंडा करके परोसें।