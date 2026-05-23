घी बनाने के बाद बच गई है ढेर सारी खुरचन? उससे बना लें ये लजीज मिठाइयां

घी भारतीय खान-पान में सबसे अहम डेयरी उत्पादों में से एक है। यह बाजार में महंगा मिलता है, जिसके चलते लोग इसे घर पर बनाना पसंद करते हैं। घी बनाने के बाद कढ़ाई में भूरा पदार्थ बच जाता है, जिसे खुरचन कहा जाता है। इसे आम तौर पर लोग फेंक देते हैं, लेकिन इससे भी आप लजीज मिठाइयां तैयार कर सकते हैं। जी हां, आप घी की बची हुई खुरचन से ये मिठाइयां बना सकते हैं।

#1 खुरचन की बर्फी सबसे पहले खुरचन को अच्छे से भूनें और इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल, चीनी और इलायची पाउडर मिला दें। इसके बाद इस मिश्रण को घी में डालकर अच्छे से पकाएं। जब मिश्रण से तेल निकलने लगे तो इसे एक प्लेट में डालकर ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह बर्फी स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है, जिसे कई दिनों तक स्टोर किया जा सकता है।

#2 खुरचन के पेड़े पेड़े तो सभी को पसंद आते ही हैं, जिन्हें भी घी की बची हुई खुरचन से बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले खुरचन को दूध के साथ भूनकर मुलायम कर लें। इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर और केसर का पानी डाल दें। मिश्रण को ठंडा करके उसके चपटे पेड़े बना लें और ऊपर से मेवे लगाकर सेवन करें। यह मिठाई किसी भी खास मौके की मिठास बढ़ा देगी।

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#3 खुरचन का हलवा खुरचन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें घी की बची हुई खुरचन डालें और अच्छे से मिला लें। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। जब सूजी घी छोड़ने लगे तो समझ जाएं कि हलवा तैयार हो गया है। इस हलवे को गर्मा-गर्म परोसें। यह हलवा खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है और सभी को भाएगा।

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