मूवी नाइट के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, मजा हो जाएगा दोगुना

मूवी नाइट का मजा दोगुना करने के लिए स्नैक्स का होना जरूरी है। अगर आप मूवी देखने की योजना बना रहे हैं तो क्यों न कुछ खास और स्वादिष्ट स्नैक्स बनाए जाएं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और जल्दी बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये स्वाद में बेहतरीन होते हैं और सभी को पसंद भी आते हैं।

#1 पॉपकॉर्न चाट पॉपकॉर्न चाट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पॉपकॉर्न को हल्का-सा नमक डालकर तैयार करें। अब इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला, नींबू का रस और दही डालकर अच्छे से मिलाएं। आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी डाल सकते हैं। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी तला हुआ सामान नहीं है।

#2 आलू के चिप्स आलू के चिप्स हर मूवी नाइट का हिस्सा होते हैं। इन्हें बनाने के लिए आलू को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और उन्हें हल्का नमक लगाकर ओवन में सेंक लें। आप इनमें अपने पसंदीदा मसाले, जैसे लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी मिला सकते हैं। इससे ये और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। यह स्नैक न केवल कुरकुरा है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसे घर पर बनाया गया है।

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#3 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक बेहतरीन स्टार्टर हो सकता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें और उसे दही में मिलाए गए मसाले में भिगो दें। अब इन पनीर के टुकड़ों को शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के साथ सींक पर लगाएं। इसे तंदूर या ओवन में पकाएं। इस स्नैक का असली मजा हरी चटनी के साथ ही आता है।

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#4 फ्रूट चाट फ्रूट चाट एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपनी मूवी नाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग प्रकार के फलों, जैसे सेब, नाशपाती, केले, अनार आदि को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें एक बड़े कटोरे में मिला लें। अब इसमें नींबू का रस, चाट मसाला और थोड़ा-सा शहद मिलाकर अच्छे से मिलाएं। यह स्नैक न केवल ताजगी भरा है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर है।