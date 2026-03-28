गर्मियों के दौरान आजमाएं रोटी से बने ये 5 हल्के स्नैक्स, स्वाद में होते हैं लाजवाब

गर्मियों में पसीने का बहाव बढ़ जाता है और इससे बचने के लिए ठंडे पेय और स्नैक्स का सेवन करना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास एक या 2 रोटी बच जाए तो इसका इस्तेमाल करके विभिन्न तरह के स्वादिष्ट स्नैक्स बना लें। आइए आज हम आपको रोटी से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि बनाने में भी आसान हैं।

#1 रोटी के पकौड़े सबसे पहले रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कटोरे में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन, हींग, खाने का सोडा, हरी मिर्च (बारीक कटी हुई) और थोड़ा-सा पानी डालकर मिश्रण को अच्छे से मिला लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इसमें रोटी के टुकड़ों को बेसन के घोल में डुबोकर डालें। जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें एक प्लेट में निकालें और गर्मा-गर्म परोसें।

#2 रोटी की चाट इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक कटोरे में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक को अच्छे से मिला लें। अब एक अलग कटोरे में इमली के चटपटे पाउडर और नींबू के रस को अच्छे से मिलाएं। इसके बाद टमाटर के मिश्रण में थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा पाउडर और इमली वाला मिश्रण मिलाएं। अंत में इसमें रोटी के टुकड़े डालकर इसे परोसें।

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#3 रोटी का डोसा बची हुई रोटी से डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में सूजी, दही, नमक और पानी डालकर घोल तैयार करें। अब रोटी के टुकड़ों को इस घोल में भिगो दें। इसके बाद एक तवे पर तेल गर्म करें और इस पर रोटी के टुकड़ों वाले मिश्रण को डालकर इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें। अंत में इस डोसे को गर्मा-गर्म सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसें।

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#4 रोटी का पिज्जा इसके लिए सबसे पहले एक रोटी को तवे पर दोनों तरफ से हल्का तेल लगाकर सेंक लें। अब इस पर थोड़ी चटनी या सॉस लगाएं, फिर ऊपर से बारीक कटी सब्जियां, पनीर और अपनी पसंदीदा चीजें रखकर इसे दोबारा तवे पर पकाएं। ऊपर से चीज और मेयोनीज डालना न भूलें, जो इसके स्वाद को बढ़ाएंगे। जब यह पूरी तरह से पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म परोसें और ओरिगैनो व चिली फ्लेक्स डाल दें।