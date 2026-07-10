मानसून में आंत को स्वस्थ रखने वाले स्वादिष्ट पेय

मानसून के दौरान आंत को स्वस्थ रखने के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट पेय

लेखन अंजली 05:13 pm Jul 10, 202605:13 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान कई लोग अपने खान-पान पर ध्यान नहीं देते हैं और जंक फूड का सेवन करने लगते हैं, जिससे शरीर में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे बचने के लिए आंत को स्वस्थ रखना जरूरी है और इसके लिए रोजाना कुछ पेय का सेवन करना लाभदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट पेय की रेसिपी बताते हैं, जो मानसून के दौरान आंत को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।