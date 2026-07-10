मानसून के दौरान आंत को स्वस्थ रखने के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट पेय
क्या है खबर?
मानसून के दौरान कई लोग अपने खान-पान पर ध्यान नहीं देते हैं और जंक फूड का सेवन करने लगते हैं, जिससे शरीर में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे बचने के लिए आंत को स्वस्थ रखना जरूरी है और इसके लिए रोजाना कुछ पेय का सेवन करना लाभदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट पेय की रेसिपी बताते हैं, जो मानसून के दौरान आंत को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
#1
अदरक, नींबू और शहद का पेय
सामग्री: 1 कप पानी, अदरक का एक टुकड़ा (कदूकस किया हुआ), नींबू का रस (स्वादानुसार), शहद (स्वादानुसार) और पुदीने की कुछ पत्तियां। पेय बनाने का तरीका: सबसे पहले पानी को गर्म करके उसमें अदरक डालें। जब पानी में उबाल आ जाए तो गैस बंद करके इस मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर इसमें नींबू का रस, शहद और पुदीने की पत्तियां मिलाएं। अब इस पेय का सेवन करें।
#2
पुदीने और खीरे का पेय
सामग्री: 1 खीरा (छिला और पतले-पतले टुकड़ों में कटा हुआ), पुदीने की कुछ पत्तियां, 1 नींबू का रस और पानी। पेय बनाने का तरीका: सबसे पहले पानी में खीरे के टुकड़े डालकर इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां और नींबू का रस मिलाएं। अब इस पेय को ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है।
#3
कच्चे आम और अदरक का पेय
सामग्री: 1 कच्चा आम (छिला और टुकड़ों में कटा हुआ), अदरक का एक टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ), पानी और शक्कर (स्वादानुसार)। पेय बनाने का तरीका: सबसे पहले कच्चे आम, अदरक और पानी को एक साथ ब्लेंड करें, फिर इस मिश्रण को एक गिलास में छानकर डालें। अब इसमें शक्कर मिलाएं और इस पेय का आनंद लें। यह स्वादिष्ट पेय पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने समेत कई अन्य लाभ प्रदान कर सकता है।
#4
खीरे, नींबू और नारियल के पानी का पेय
सामग्री: 1 खीरा (पतला कटा हुआ), नींबू का रस, नारियल का पानी और पुदीने की कुछ पत्तियां। पेय बनाने का तरीका: सबसे पहले खीरे के टुकड़ों को एक गिलास में डालकर ऊपर से नारियल का पानी डालें, फिर इसमें नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां मिलाएं। अब इस पेय को ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय भी पेट को ठंडक देने समेत पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
#5
पुदीने, खीरे और नींबू का पेय
सामग्री: 1 खीरा (पतला कटा हुआ), पुदीने की कुछ पत्तियां, नींबू का रस, शहद और पानी। पेय बनाने का तरीका: सबसे पहले खीरे के टुकड़ों को एक गिलास में डालकर ऊपर से पानी डालें, फिर इसमें नींबू का रस, शहद और पुदीने की पत्तियां मिलाएं। अब इस पेय का सेवन करें। यह पेट को ठंडक देने और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है।