बैंगनी आलू से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, घर में सभी को आएंगे पसंद
क्या है खबर?
बैंगनी आलू एक खास प्रकार की सब्जी है, जो अपने अलग रंग और स्वाद के लिए जानी जाती है। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसे अलग-अलग खाने की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम आपको बैंगनी आलू से बनने वाले 5 आसान और मजेदार व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। इनकी रेसिपी भी आसान है।
#1
बैंगनी आलू की टिक्की
बैंगनी आलू की टिक्की एक बढ़िया नाश्ता है, जो शाम की चाय के साथ अच्छा लगता है। इसके लिए पहले बैंगनी आलू को उबालकर अच्छे से मैश कर लें।
फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और स्वादानुसार मसाले डालें। इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर टिक्की का आकार दें।
तवे पर थोड़ा तेल डालें और टिक्कियों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाएं।
#2
बैंगनी आलू का पराठा
अगर आप भोजन में कुछ नया खाना चाहते हैं तो बैंगनी आलू का पराठा एक बढ़िया विकल्प है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में उबले और मैश किए हुए बैंगनी आलू डालें।
फिर उसमें थोड़ा नमक, अजवाइन और थोड़ा घी डालकर आटा गूंध लें। अब इस आटे से पराठे बेलें और तवे पर घी लगाकर सेंक लें।
पराठे को दही, मक्खन या अचार के साथ खाएं। यह खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
#3
बैंगनी आलू की चटपटी चाट
अगर आप चटपटा और हल्का खाना पसंद करते हैं तो बैंगनी आलू की चाट आपके लिए एकदम सही है। इसके लिए उबले हुए बैंगनी आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। ऊपर से नींबू का रस, भुना जीरा पाउडर, नमक और मिर्च पाउडर डालें।
इसे अच्छी तरह मिलाएं और तुरंत परोसें। यह चाट स्वाद में मजेदार और सेहत के लिए हल्की होती है।
#4
बैंगनी आलू का मीठा हलवा
अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो बैंगनी आलू का हलवा जरूर बनाएं। इसे बनाने के लिए पहले बैंगनी आलू को उबालकर अच्छे से मैश कर लें।
फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें आलू डालकर हल्का भून लें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची डालें और धीमी आंच पर पकाएं।
जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसमें काजू, बादाम और किशमिश डालें। हलवे को गर्मा-गर्म परोसें। इसका रंग और स्वाद, दोनों ही अनोखे होते हैं।
#5
बैंगनी आलू की मसालेदार सब्जी
बैंगनी आलू की सब्जी रोज के खाने में शामिल करने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसे बनाने के लिए पहले कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, प्याज और टमाटर डालकर हल्का भून लें।
फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक डालें। इसमें कटे हुए बैंगनी आलू डालें और धीमी आंच पर पकाएं।
जब आलू पक जाएं तो ऊपर से धनिया पत्ती डालें और इसे रोटी या चावल के साथ खाएं।