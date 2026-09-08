बैंगनी आलू से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, घर में सभी को आएंगे पसंद

बैंगनी आलू की टिक्की एक बढ़िया नाश्ता है, जो शाम की चाय के साथ अच्छा लगता है। इसके लिए पहले बैंगनी आलू को उबालकर अच्छे से मैश कर लें।

फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और स्वादानुसार मसाले डालें। इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर टिक्की का आकार दें।

तवे पर थोड़ा तेल डालें और टिक्कियों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाएं।