दाल कचौड़ी से लेकर पकोड़े तक, मूंगदाल से बनाएं ये 5 बेहतरीन व्यंजन

मूंगदाल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट दाल है, जिसे भारतीय खान-पान में कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए आज हम आपको मूंगदाल से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये सभी शाकाहारियों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

#1 मूंगदाल की कचौड़ी मूंगदाल की कचौड़ी एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगदाल को भिगोकर पीस लें। फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर भरावन तैयार करें। अब मैदा या आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उनमें इस भरावन को भरें और गर्म तेल में तल लें। इसे हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसें।

#2 मूंगदाल का हलवा मूंगदाल का हलवा एक खास मिठाई है, जिसे आप त्योहारों या खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगदाल को भिगोकर पीस लें, फिर घी में भूनें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है और इसे खाने से ऊर्जा मिलती है।

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#3 मूंगदाल की खिचड़ी मूंगदाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और मूंगदाल को धोकर भिगो दें। फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें भीगी हुई दाल और चावल मिलाएं और पानी डालकर पकने दें, जब तक कि यह पूरी तरह से नरम न हो जाए। इसे घी और अचार के साथ परोसें।

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#4 मूंगदाल के पकोड़े मूंगदाल के पकोड़े एक कुरकुरे नाश्ता हैं, जिन्हें बारिश के मौसम में चाय के साथ खाना बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगदाल को धोकर भिगो दें। फिर उसे पीसकर घोल तैयार करें जिसमें बेकिंग सोडा, नमक, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी धनिया मिलाएं। अब इस घोल से छोटे-छोटे पकोड़े तलें, जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।