पुदीने और खीरे से बनाएं ये चीजें

पुदीने और खीरे से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, घर पर आसानी से बनाएं

लेखन अंजली 03:30 pm Jul 28, 202603:30 pm

क्या है खबर?

पुदीना और खीरा दोनों ही ताजगी और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनका मेल कई व्यंजनों में नया स्वाद जोड़ सकता है। गर्मियों और मानसून में इनका सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पाचन को भी ठीक रखता है। आइए आज हम आपको पुदीने और खीरे से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और इन्हें बनाना भी आसान है।