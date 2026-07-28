पुदीने और खीरे से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, घर पर आसानी से बनाएं
क्या है खबर?
पुदीना और खीरा दोनों ही ताजगी और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनका मेल कई व्यंजनों में नया स्वाद जोड़ सकता है। गर्मियों और मानसून में इनका सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पाचन को भी ठीक रखता है। आइए आज हम आपको पुदीने और खीरे से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और इन्हें बनाना भी आसान है।
#1
पुदीने और खीरे की चटनी
पुदीने और खीरे की चटनी एक बढ़िया विकल्प है, जिसे आप किसी भी स्नैक या भोजन के साथ खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए ताजा पुदीना, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर खीरे के साथ पीस लें।
इस चटनी का स्वाद आपके खाने में नई जान डाल देगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। यह चटनी न केवल स्वाद में बढ़िया है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
खीरे और पुदीने का रायता
खीरे और पुदीने का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जो दही के साथ बनाया जाता है।
इसके लिए ताजे खीरे को बारीक कर लें और उसमें कटी हुई पुदीने की पत्तियां मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर, नमक और हरी मिर्च डालें। इसे ठंडा-ठंडा परोसें।
यह रायता आपके खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ पेट को भी ठंडक पहुंचाएगा।
#3
खीरे और पुदीने की लस्सी
गर्मी के दिनों में ठंडा-ठंडा पिया जाए तो दिन बन जाए। इसके लिए एक गिलास छाछ में बारीक किया हुआ खीरा मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा-सा कटा हुआ पुदीने का पत्ता डालें।
स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा-सा चीनी या शहद मिला सकते हैं। यह लस्सी न केवल ताजगी देती है बल्कि पाचन को भी ठीक रखती है।
इसके अतिरिक्त इसे पीने के बाद शरीर ताजगी महसूस करेगा।
#4
खीरे और पुदीने का सलाद
सलाद तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खीरे और पुदीने का सलाद ट्राई किया है?
इसके लिए ताजे खीरे को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और उसमें कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालें।
अब इसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च मिलाकर खाएं। यह सलाद न केवल ताजगी देता है बल्कि आपके पेट को भी ठंडक पहुंचाता है।
#5
खीरे और पुदीने की स्मूदी
अगर आप कुछ सेहतमंद पीना चाहते हैं तो खीरे और पुदीने की स्मूदी एक बढ़िया विकल्प है।
इसके लिए ताजे खीरे को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें कुछ पत्तियां पुदीने की डालें। अब इन दोनों सामग्रियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। यह स्मूदी न केवल स्वाद में बढ़िया है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।