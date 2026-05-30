खपली आटे से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए इन्हें बनाने का तरीका

खपली आटा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह गेहूं के दानों को भूनकर तैयार किया जाता है और इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। खपली आटे का उपयोग रोजमर्रा के कई व्यंजनों में किया जा सकता है। आइए आज हम आपको खपली आटे से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं। इन्हें खान-पान में शामिल करना बेहतरीन निर्णय होगा।

#1 खपली आटे का डोसा खपली आटे का डोसा एक नया और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए खपली आटे को पानी, नमक और थोड़ी-सी दही मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को तवे पर फैलाकर हल्का-सा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंका जाता है। ये डोसे कुरकुरे और पौष्टिक होते हैं, जिन्हें आप चटनी और सांभर के साथ परोस सकते हैं। यह नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

#2 खपली आटे की पूड़ियां खपली आटे की पूड़ियां भी एक बेहतरीन विकल्प हैं। इसे बनाने के लिए खपली आटे में थोड़ा-सा नमक, अजवाइन और पानी मिलाकर सख्त आटा गूंथा जाता है। इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल ली जाती हैं और गर्म तेल में तल ली जाती हैं। ये पूड़ियां कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जिन्हें आप किसी भी सब्जी या अचार के साथ खा सकते हैं। यह किसी भी खास मौके पर खाने के लिए अच्छा विकल्प है।

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#3 खपली आटे की मिठाई खपली आटे से मिठाई भी बनाई जा सकती है। इसके लिए खपली आटे को घी में भूनकर उसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाया जाता है। मिश्रण को अच्छी तरह पकाकर बर्फी या लड्डू का आकार दे दिया जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहतमंद भी होती है, क्योंकि इसमें कम चीनी का उपयोग होता है। इसे आप त्योहारों या खास मौकों पर बना सकते हैं।

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#4 खपली आटे का उपमा खपली आटे का उपमा एक पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए खपली आटे को सूखा भूनकर अलग रख दिया जाता है। फिर उसी कढ़ाई में राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली, करी पत्ता और हरी मिर्च तड़का लगाया जाता है। अब इसमें पानी डालकर उबाल आने पर भुना हुआ खपली आटा डालकर पकाया जाता है। यह उपमा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।