कटहल के आटे से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

कटहल का आटा एक खास और सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। कटहल का आटा बनाने के लिए पके कटहल को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है। इससे आप कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कटहल के आटे से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की विधि बताते हैं।

#1 कटहल के आटे का पैनकेक कटहल के आटे का पैनकेक एक बढ़िया नाश्ता हो सकता है। इसे बनाने के लिए आपको कटहल का आटा, दही, नमक और थोड़ी सी हल्दी चाहिए। इन सभी चीजों को मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें, फिर इस घोल को तवे पर डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। यह पैनकेक न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप चटनी या अचार के साथ परोस सकते हैं।

#2 कटहल के आटे का डोसा कटहल के आटे का डोसा एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए आपको कटहल का आटा, उड़द दाल का आटा, नमक और पानी चाहिए। सभी चीजों को मिलाकर पतला घोल तैयार करें, फिर इस घोल को तवे पर डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। यह डोसा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसे आप सांभर और चटनी के साथ परोस सकते हैं।

Advertisement

#3 कटहल के आटे का लड्डू कटहल के आटे का लड्डू एक मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कटहल का आटा, गुड़ पाउडर, घी और इलायची पाउडर चाहिए। इन सभी चीजों को मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें, फिर इस घोल से छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।

Advertisement

#4 कटहल के आटे की इडली कटहल के आटा की इडली एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको कटहल का आटा, उड़द दाल का आटा, नमक और पानी चाहिए। सभी चीजों को मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें, फिर इस घोल को इडली स्टैंड में डालकर भाप में पकाएं। यह इडली न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसे नारियल चटनी और सांभर के साथ परोस सकते हैं।