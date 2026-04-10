गर्मियों के दौरान ताड़गोला से बने ये व्यंजन प्रदान करेंगे ठंडक, बनाना भी है आसान

ताड़गोला एक ऐसा फल है, जो गर्मियों में बाजारों में आसानी से मिल जाता है। इसका स्वाद और सेहत के लिए फायदेमंद गुण इसे खास बनाते हैं। आमतौर पर लोग इसे कच्चा खाते हैं या इससे जूस बनाते हैं। हालांकि, आप इससे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बना सकते हैं। आइए आज हम आपको ताड़गोले से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मी में ठंडक प्रदान करेंगे।

#1 ताड़गोले की खीर ताड़गोले की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ ताड़गोला डाल दें। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवों से सजाकर इसे परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसका मीठा और मलाईदार स्वाद आपके परिवार को जरूर पसंद आएगा और खास मौकों को और खास बनाएगा।

#2 ताड़गोले का रायता गर्मियों में ठंडे-ठंडे रायते का सेवन करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए दही में कद्दूकस किया हुआ ताड़गोला मिलाएं और उसमें नमक और भुना जीरा पाउडर डालें। यह रायता खाने के साथ-साथ खाने की गर्माहट को कम करने में भी मदद करता है। इसका ताजगी भरा स्वाद आपके खाने को और भी खास बना देता है। यह रायता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है।

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#3 ताड़गोले का हलवा हलवा एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे अलग-अलग प्रकार के आटे या सूखे मेवों से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आपने कभी ताड़गोले का हलवा आजमाया है? इसके लिए सबसे पहले सूजी या बेसन को घी में भूनें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ ताड़गोला डालें। चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवों से सजाकर इसे परोसें। इसका मीठा और मलाईदार स्वाद आपके परिवार को जरूर पसंद आएगा। आप इसे त्योहारों पर भी बना सकते हैं।

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#4 ताड़गोले का कस्टर्ड कस्टर्ड एक आसान मिठाई है, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें वनीला स्वाद वाला कस्टर्ड पाउडर मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ ताड़गोला डालें और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे फ्रिज में रखें और बाद में परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसका मीठा और मलाईदार स्वाद आपके खाने को और भी खास बना देता है।