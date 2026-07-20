शहद और दालचीनी से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए कैसे
क्या है खबर?
शहद और दालचीनी का मेल न केवल स्वाद में अद्भुत है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह मिश्रण एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर है। आइए शहद और दालचीनी से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजन जानते हैं, जो आपके खाने में नया स्वाद जोड़ सकते हैं और सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं।
#1
शहद और दालचीनी का दलिया
शहद और दालचीनी का दलिया एक सेहतमंद नाश्ता है। इसे बनाने के लिए ओट्स को पानी या दूध में पकाएं, फिर इसमें शहद और दालचीनी मिलाएं।
आप इसमें सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। यह दलिया न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन को सुधारने और ऊर्जा देने में भी मदद करता है।
इसके नियमित सेवन से आप अपनी दिनभर की ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं।
#2
शहद और दालचीनी की चाय
शहद और दालचीनी की चाय एक बेहतरीन पेय है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय पी सकते हैं।
इसे बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ी सी दालचीनी डालकर उबालें, फिर इसमें शहद मिलाएं। यह चाय न केवल गर्मियों में ताजगी देती है, बल्कि सर्दियों में भी आपको गर्माहट प्रदान करती है।
इसके नियमित सेवन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
#3
शहद और दालचीनी के लड्डू
शहद और दालचीनी के लड्डू एक स्वादिष्ट मिठाई हैं, जिन्हें आप खास मौकों पर बना सकते हैं।
इसके लिए बेसन या सूजी को घी में भूनें, फिर इसमें शहद और दालचीनी मिलाकर लड्डू बना लें। इन लड्डुओं का सेवन आपको ऊर्जा देता है और पाचन को सुधारने में मदद करता है।
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, जिससे आप अपने खास मौकों पर इसे खुशी-खुशी खा सकते हैं।
#4
शहद और दालचीनी की खीर
शहद और दालचीनी की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है।
इसके लिए चावल को दूध में पकाएं, फिर उसमें शहद और दालचीनी मिलाएं। ऊपर से कटे हुए मेवे डालें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।
इसका सेवन पाचन को सुधारने और ऊर्जा देने में मदद करता है। यह मिठाई खास मौकों पर परिवार संग बांटने योग्य है और सभी को पसंद आती है।
#5
शहद और दालचीनी के परांठे
शहद और दालचीनी के परांठे नाश्ते के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आटे में थोड़ा सा घी लगाकर गूंथ लें, फिर उसमें शहद और दालचीनी मिलाकर बेल लें।
इन परांठों का सेवन दही या अचार के साथ करें। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि ऊर्जा देने वाला भी है।
इसके नियमित सेवन से आप अपने दिनभर की ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं।