शहद और दालचीनी से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए कैसे

शहद और दालचीनी के लड्डू एक स्वादिष्ट मिठाई हैं, जिन्हें आप खास मौकों पर बना सकते हैं।

इसके लिए बेसन या सूजी को घी में भूनें, फिर इसमें शहद और दालचीनी मिलाकर लड्डू बना लें। इन लड्डुओं का सेवन आपको ऊर्जा देता है और पाचन को सुधारने में मदद करता है।

यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, जिससे आप अपने खास मौकों पर इसे खुशी-खुशी खा सकते हैं।