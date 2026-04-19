ग्रीन टी के साथ बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

ग्रीन टी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो शरीर को साफ करने में मदद करती है। आइए आज हम आपको ग्रीन टी से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहतमंद भी हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके रोजमर्रा के खाने में एक नया स्वाद जोड़ सकते हैं।

#1 ग्रीन टी की खीर ग्रीन टी की खीर एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें ग्रीन टी की पत्ती डालें, फिर इसे कुछ मिनट पकने दें ताकि दूध में ग्रीन टी का स्वाद आ जाए। अब इसमें चावल डालकर पकाएं और चीनी मिलाएं। अंत में कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।

#2 ग्रीन टी का पुलाव ग्रीन टी का पुलाव एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग डालें। अब प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद भिगोए हुए चावल और ग्रीन टी की पत्ती डालें और पानी मिलाकर पकने दें। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके पाचन को भी मजबूत बनाता है।

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#3 ग्रीन टी की लड्डू ग्रीन टी के लड्डू एक अनोखी मिठाई व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए बेसन को घी में भून लें और उसमें गुड़ मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पिसी हुई ग्रीन टी की पत्ती मिलाएं और छोटे-छोटे लड्डू बना लें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके खाने में एक नया स्वाद जोड़ सकते हैं।

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#4 ग्रीन टी की सब्जी ग्रीन टी की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जियों जैसे आलू, गोभी आदि को काट लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग डालें। अब कटे हुए सब्जियों को डालकर भूनें और ऊपर से पत्तियां तोड़ी हुई ग्रीन टी की पत्ती मिलाएं। इसे ढककर पकने दें ताकि सभी सब्जियों में उसका स्वाद आ जाए।