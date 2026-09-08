खपली गेहूं से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन

खपली गेहूं से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद के साथ-साथ मिलेगा भरपूर पोषण

लेखन सयाली 03:48 pm Sep 08, 202603:48 pm

क्या है खबर?

खपली गेहूं एक खास अनाज है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। यह गेहूं की एक किस्म है, जो देखने में मोटा और भूरे रंग का होता है। खपली गेहूं में प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्व होते हैं। इसे खाने से शरीर को ताकत मिलती है और यह पाचन के लिए भी अच्छा है। अगर आप इसे खान-पान में शामिल करना चाहते हैं, तो यहां हम आपको खपली गेहूं से बनने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजन बता रहे हैं।