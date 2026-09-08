खपली गेहूं से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद के साथ-साथ मिलेगा भरपूर पोषण
क्या है खबर?
खपली गेहूं एक खास अनाज है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। यह गेहूं की एक किस्म है, जो देखने में मोटा और भूरे रंग का होता है। खपली गेहूं में प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्व होते हैं। इसे खाने से शरीर को ताकत मिलती है और यह पाचन के लिए भी अच्छा है। अगर आप इसे खान-पान में शामिल करना चाहते हैं, तो यहां हम आपको खपली गेहूं से बनने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजन बता रहे हैं।
#1
खपली गेहूं का सलाद
खपली गेहूं का सलाद बनाना आसान है और यह हल्के खाने के लिए बेहतरीन है। खपली गेहूं को पानी में उबालकर ठंडा कर लें।
इसमें कटे हुए टमाटर, खीरा, प्याज और हरी मिर्च डालें। इसके बाद नींबू का रस, थोड़ा-सा जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च डालकर इसे मिलाएं।
अगर आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ती या अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं। यह सलाद स्वाद में ताजा और सेहत के लिए बेहतर होता है।
#2
खपली गेहूं का पुलाव
खपली गेहूं का पुलाव एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, अदरक और लहसुन को तेल में भूनें।
फिर इसमें अपनी पसंद की सब्जियां, जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च डालें। अब इसमें उबला हुआ खपली गेहूं डालें और हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
सारे मसाले जब अच्छे से मिल जाएं, तो इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह पुलाव हल्का मसालेदार और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है।
#3
खपली गेहूं की खिचड़ी
खपली गेहूं की खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जो जल्दी पचने वाला होता है। इसे बनाने के लिए दाल को धोकर भिगो दें।
कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा और हींग डालें। इसके बाद कटे हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें।
इसमें दाल और उबला हुआ खपली गेहूं डालें। हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर पानी मिलाएं और इसे ढककर पकने दें। जब खिचड़ी नरम हो जाए तो इसे गर्मा-गर्म खाएं।
#4
खपली गेहूं की खीर
अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो खपली गेहूं की खीर जरूर बनाएं। इसके लिए दूध को उबालें और उसमें धोकर भिगोया हुआ खपली गेहूं डालें।
इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि नरम न हो जाए। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कटे हुए सूखे मेवे डालें।
इसे तब तक पकाएं जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। खपली गेहूं की खीर का स्वाद अलग और लाजवाब होता है।
#5
खपली गेहूं का उपमा
खपली गेहूं का उपमा एक झटपट बनने वाला नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें।
इसमें राई, करी पत्ते, उड़द दाल और चना दाल डालकर भूनें। इसमें प्याज और हरी मिर्च डालें और हल्का भूनें।
अब इसमें धोया हुआ खपली गेहूं डालें और हल्दी-नमक डालकर पानी मिलाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक पकने दें जब तक कि खपली गेहूं का नरम न हो जाए।