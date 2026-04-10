गर्मियों के दौरान ड्रैगन फ्रूट से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, देंगे ठंडक और ताजगी

ड्रैगन फ्रूट एक खास और पौष्टिक फल है। यह न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। गर्मियों में इसकी ताजगी और मिठास का आनंद लेना खासतौर पर सुखद लगता है। आइए आज हम आपको ड्रैगन फ्रूट से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। इन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

#1 ड्रैगन फ्रूट शेक ड्रैगन फ्रूट शेक एक बेहतरीन पेय है, जो आपको गर्मियों में तरोताजा रख सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में कटे हुए ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े डालें, फिर उसमें दूध, चीनी (स्वादानुसार) और थोड़ी-सी बर्फ डालकर अच्छे से मिला लें। जब यह मिश्रण एकसार हो जाए तो उसे गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ी-सी बर्फ डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपको ऊर्जा देंगे।

#2 ड्रैगन फ्रूट आइसक्रीम गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का मजा ही कुछ अलग होता है। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मिक्सर में कटे हुए ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े डालें और अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को एक बर्तन में डालकर उसमें मीठा गाढ़ा दूध, मलाई और थोड़ा-सा दूध मिलाएं। इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जब यह पूरी तरह जम जाए तो इसे निकालकर परोसें।

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#3 ड्रैगन फ्रूट सलाद ड्रैगन फ्रूट सलाद एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कटे हुए ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े, सेब, केला और अंगूर डालें। अब ऊपर से थोड़ी-सी दही, शहद और नींबू का रस डालकर सबको अच्छे से मिलाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

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#4 ड्रैगन फ्रूट पैनकेक सुबह के नाश्ते में कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट पैनकेक बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी और दूध मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसमें कटे हुए ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े डालें। तवे पर थोड़ा-सा तेल गर्म करके इस घोल को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। आप ऊपर से अन्य फल भी डाल सकते हैं।