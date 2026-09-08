पतझड़ में बटरनट स्क्वैश से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

पतझड़ में बटरनट स्क्वैश से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब
क्या है खबर?
बटरनट स्क्वैश एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जो पतझड़ के मौसम में आसानी से मिलती है। यह न केवल सेहत के लिए अच्छी होती है, बल्कि इसका हल्का मीठा स्वाद इसे खास बनाता है। इस सब्जी से कई तरह के स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आज हम आपको बटरनट स्क्वैश से बनने वाले 5 आसान और स्वादिष्ट व्यंजन बताएंगे, जिन्हें आप घर पर बिना ज्यादा मेहनत के बना सकते हैं।
#1
बटरनट स्क्वैश की खिचड़ी
बटरनट स्क्वैश की खिचड़ी एक पौष्टिक व्यंजन है, जो आरामदायक खाने के लिए बढ़िया विकल्प है। इसे बनाने के लिए चावल और मूंग दाल को धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो दें।
पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसमें कटे हुए बटरनट स्क्वैश के टुकड़े डालकर हल्का भूनें।
इसके बाद इसमें चावल-दाल, हल्दी, नमक और पानी डालें और पकने दें। खिचड़ी को अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ा या पतला बनाएं और परोसें।
#2
बटरनट स्क्वैश का हलवा
हलवा हर किसी को पसंद आता है और बटरनट स्क्वैश का हलवा तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बटरनट स्क्वैश को कद्दूकस कर लें।
एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ स्क्वैश डालकर भूनें। जब यह नरम हो जाए तो इसमें दूध, चीनी और इलायची डालें।
इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए। ऊपर से सूखे मेवे डालकर इसे और स्वादिष्ट बनाएं।
#3
बटरनट स्क्वैश की सब्जी
बटरनट स्क्वैश की सब्जी रोजमर्रा के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाएं।
इसके बाद इसमें कटे हुए बटरनट स्क्वैश के टुकड़े डालें और हल्का भूनें। इसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर पकाएं।
जब सब्जी पूरी तरह से नरम हो जाए, तो इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ खा लें।
#4
बटरनट स्क्वैश का सूप
सूप हमेशा हल्का और सेहतमंद होता है और बटरनट स्क्वैश का सूप तो खासतौर पर पोषण से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को हल्का भून लें।
फिर इसमें कटे हुए बटरनट स्क्वैश डालें और थोड़ा पकाएं। इसके बाद इसमें पानी डालकर उबालें और जब सब्जियां पूरी तरह से नरम हो जाएं तो इसे मिक्सर में पीस लें।
तैयार सूप को ऊपर से काली मिर्च और थोड़ा मक्खन डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
#5
बटरनट स्क्वैश की टिक्की
शाम की चाय के साथ बटरनट स्क्वैश की टिक्की एक शानदार नाश्ता है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू और कद्दूकस की हुई बटरनट स्क्वैश को मिलाएं।
इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालें। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर हल्के तेल में सेंक लें।
इन टिक्कियों को हरी धनिया की चटनी या दही के साथ परोसें। इसे चाय के साथ खा कर दिल खुश हो जाएगा।