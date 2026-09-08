पतझड़ में बटरनट स्क्वैश से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

बटरनट स्क्वैश की खिचड़ी एक पौष्टिक व्यंजन है, जो आरामदायक खाने के लिए बढ़िया विकल्प है। इसे बनाने के लिए चावल और मूंग दाल को धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो दें।

पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसमें कटे हुए बटरनट स्क्वैश के टुकड़े डालकर हल्का भूनें।

इसके बाद इसमें चावल-दाल, हल्दी, नमक और पानी डालें और पकने दें। खिचड़ी को अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ा या पतला बनाएं और परोसें।