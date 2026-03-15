गर्मियों के दौरान दही से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, होते हैं ताजगी से भरपूर

दही एक ऐसा दूध से बना उत्पाद है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। गर्मियों में दही का सेवन शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ ताजगी भी प्रदान करता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट दही आधारित व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें गर्मियों के दौरान बनाना आसान है। ये आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत भी सुधार सकते हैं।

#1 दही की मीठी छाछ दही की मीठी छाछ एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो गर्मियों में बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए आपको ताजा दही, ठंडा पानी, चीनी या शहद और थोड़े-से इलायची पाउडर की जरूरत होगी। सभी सामग्री को एक साथ मिला लें और अच्छी तरह फेंट लें। छाछ को गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन तंत्र को भी सुधारता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है।

#2 दही का सलाद दही का सलाद किसी भी मुख्य भोजन के साथ एक बेहतरीन संगत हो सकता है। इसे बनाने के लिए आपको ताजa दही, कटे हुए खीरे, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती और जीरा पाउडर चाहिए होगा। सभी सब्जियों को बारीक काट लें और उन्हें दही में मिलाएं। ऊपर से थोड़ा-सा जीरा पाउडर छिड़कें और आपका सलाद तैयार हो जाएगा। आप इसे एक साइड डिश की तरह परोस सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं।

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#3 दही का मसालेदार मिश्रण दही का मसालेदार मिश्रण सुनने में थोड़ा अनोखा लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए आपको ताजा दही, सरसों का तेल, करी पत्ते, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक चाहिए होगा। सबसे पहले सरसों का तेल गर्म करके उसमें करी पत्ते डालें, फिर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इसमें दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे धूप में कुछ दिनों तक रखें, ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए।

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#4 दही की लस्सी लस्सी एक लोकप्रिय पंजाबी पेय है, जिसे दही से बनाया जाता है। यह मीठी या नमकीन, दोनों तरह से बनाई जा सकती है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पेट के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। लस्सी का सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाता है और गर्मियों में ताजगी महसूस कराता है। इसे बनाने के लिए दही में चीनी या मसाला मिलाकर उसे झाग आने तक मथते रहें। इसके बाद इसे बर्फ के साथ पिएं।