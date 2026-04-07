फेंकने के बजाय खान-पान में इस्तेमाल करें तरबूज के छिलके, इनसे बनाएं ये 5 पकवान

आमतौर पर लोग तरबूज के छिलके को फेंक देते हैं, क्योंकि वे इसके इस्तेमाल से अनजान होते हैं। काफी कम लोग जानते हैं कि इन्हें कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तरबूज के छिलके में भी पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको तरबूज के छिलके से बनने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं।

#1 तरबूज के छिलके की चटनी तरबूज के छिलके की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन्हें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और नमक के साथ मिलाकर पकाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें राई के दाने और करी पत्ते डालकर भूनें, फिर इसे ठंडा करके अपने खाने के साथ परोसें।

#2 तरबूज के छिलके का अचार तरबूज के छिलके का अचार एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन पर नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सरसों का तेल डालकर मिलाएं। इस मिश्रण को धूप में सुखाएं, ताकि यह अच्छी तरह से मसालेदार हो जाए। आपका स्वादिष्ट अचार तैयार हो जाएंगे, जिसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं।

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#3 तरबूज के छिलके की सब्जी तरबूज के छिलके की सब्जी एक पौष्टिक विकल्प हो सकती है, जिसे आप अपने खान-पान में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन्हें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और जीरा व धनिया पाउडर जैसे मसालों के साथ भूनें। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर पकाएं, फिर इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।

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#4 तरबूज के छिलके का हलवा तरबूज के छिलके का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जो मिठाई प्रेमियों को खुश कर देगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को दूध में उबालें, ताकि ये नरम हो जाएं। अब इन उबले हुए टुकड़ों को घी में भूनें, फिर इनमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं। यह हलवा किसी भी खास मौके की मिठास बढ़ा देगा।