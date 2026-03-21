शकरकंदी के छिलकों को फेंकने के बजाय उनसे बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

आमतौर पर लोग शकरकंदी के छिलकों को फेंक देते हैं। हालांकि, काफी कम लोग जानते हैं कि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने पर कई स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। शकरकंदी के छिलके में विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। आइए आज हम आपको शकरकंदी के छिलकों से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो लजीज भी होते हैं।

#1 शकरकंदी के छिलकों का पराठा शकरकंदी के छिलकों का पराठा एक बढ़िया नाश्ता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंदी के छिलकों को धोकर बारीक काट लें, फिर आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल डालकर गूंथ लें। अब इस आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ खाएं। यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और बच्चों को भी पसंद आएगा।

#2 शकरकंदी के छिलकों की चटनी शकरकंदी के छिलकों की चटनी एक अनोखी साइड डिश हो सकती है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंदी के छिलकों को धोकर उबाल लें, फिर इसमें हरी मिर्च, नमक, धनिया पत्ती और थोड़ा-सा नींबू रस मिलाकर पीस लें। यह चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ उसे सेहतमंद भी बनाती है। इसे आप रोटी, पराठे या स्नैक्स के साथ खा सकते हैं।

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#3 शकरकंदी के छिलकों की सब्जी शकरकंदी के छिलकों की सब्जी एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शकरकंदी के छिलकों को धोकर बारीक काट लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें और जब यह फूटने लगे तो प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पके हुए मसाले मिलाएं और अंत में शकरकंदी के छिलके डालकर पकाएं।

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#4 शकरकंदी के छिलकों का सूप शकरकंदी के छिलकों का सूप एक पौष्टिक पेय हो सकता है, जो आपको ठंडक देने के साथ-साथ सेहतमंद भी रखता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंदी के छिलकों को धोकर बारीक काट लें, फिर एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें कटे हुए छिलके डालें। थोड़ी देर उबालने के बाद इसमें नमक, काली मिर्च और नींबू रस मिलाएं। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।