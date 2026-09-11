कच्चे कटहल से बने व्यंजन

कच्चे कटहल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

लेखन सयाली 05:41 pm Sep 11, 202605:41 pm

क्या है खबर?

कच्चा कटहल एक ऐसा फल है, जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अलग बनावट और स्वाद के कारण इसे कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसे नए तरीके से आजमाना चाहते हैं तो आज हम आपको इससे बनने वाले कुछ आसान और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताएंगे। ये व्यंजन बनाने में आसान हैं और खाने में बेहद मजेदार। आइए इनकी रेसिपी पर नजर डालते हैं।