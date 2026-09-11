कच्चे कटहल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब
क्या है खबर?
कच्चा कटहल एक ऐसा फल है, जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अलग बनावट और स्वाद के कारण इसे कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसे नए तरीके से आजमाना चाहते हैं तो आज हम आपको इससे बनने वाले कुछ आसान और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताएंगे। ये व्यंजन बनाने में आसान हैं और खाने में बेहद मजेदार। आइए इनकी रेसिपी पर नजर डालते हैं।
#1
कच्चे कटहल की टिक्की
कच्चे कटहल की टिक्की एक बढ़िया नाश्ता है, जिसे चाय के साथ खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए कच्चे कटहल को उबालकर मैश करें और उसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक मिलाएं।
इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का तेल डालकर सेंक लें। टिक्कियां सुनहरी होने पर इन्हें गर्मा-गर्म परोसें।
इसे आप हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं।
#2
कच्चे कटहल की मसालेदार करी
अगर आप मसालेदार खाने के शौकीन हैं तो कच्चे कटहल की करी एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए कटहल को छोटे टुकड़ों में काटकर उबाल लें।
अब कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डालकर मसाले तैयार करें।
इसमें कटहल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर पकने दें। यह करी चावल या रोटी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है।
#3
कच्चे कटहल का पुलाव
कच्चे कटहल का पुलाव एक खास व्यंजन है, जिसे किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए बासमती चावल को धोकर भिगो दें।
कटहल को छोटे टुकड़ों में काटकर उबाल लें। एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालकर तड़का लगाएं।
इसके बाद प्याज डालकर भूनें और उसमें कटहल के टुकड़े डालें। चावल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें।
#4
कच्चे कटहल की सूखी सब्जी
कच्चे कटहल की सूखी सब्जी एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे रोटी या पराठे के साथ खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए कटहल को मोटे टुकड़ों में काटकर उबाल लें।
कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला डालकर मसाले तैयार करें।
इसमें कटहल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। यह सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।
#5
कच्चे कटहल की भरवां रोटी
भरवां रोटी एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प है, जिसे नाश्ते या लंच में शामिल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में नमक मिलाकर गूंथ लें।
भरावन के लिए उबले हुए आलू, कच्चे कटहल के उबले टुकड़े, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और मसाले मिलाएं। आटे की लोई बनाकर उसमें भरावन भरें और रोटी बेल लें।
इसे तवे पर सेंकें और मक्खन या दही के साथ परोसें।