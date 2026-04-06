पलाश के फूलों का खान-पान में भी होता है इस्तेमाल, इससे बनाएं ये 5 लजीज व्यंजन
क्या है खबर?
पलाश के फूलों का इस्तेमाल भारतीय खान-पान में कई तरह से किया जा सकता है। ये फूल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। पलाश के फूलों में विटामिन-C और कई औषधीय गुण होते हैं, जो सेहत को लाभ पहुंचाते हैं। आइए आज हम आपको पलाश के फूलों से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे।
#1
पलाश के फूलों की चाय
पलाश के फूलों की चाय एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप सुबह-शाम पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें पलाश के फूल डालें और 5-10 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद इस चाय में स्वादानुसार शहद मिलाएं और इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह चाय न केवल ताजगी देती है, बल्कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। इस हर्बल चाय को रोजाना पीना बहुत लाभदायक होगा।
#2
पलाश के फूलों की खीर
पलाश के फूलों की खीर एक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें चावल डालकर पकाएं। जब चावल पक जाएं तो उसमें पलाश के फूल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और किशमिश डालकर कुछ देर तक पकाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपकी त्वचा को भी निखारता है।
#3
पलाश के फूलों का अचार
अचार तो हर घर में बनता है, लेकिन क्या आपने कभी पलाश के फूलों का अचार ट्राई किया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले पलाश के फूलों को धोकर सुखा लें। फिर इनमें सरसों का तेल, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और मेथी दाना मिलाकर धूप में रखें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह अचार खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता।
#4
पलाश के फूलों के लड्डू
लड्डू तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन पलाश के फूलों के लड्डू बहुत अनोखा स्वाद पेश करते हैं। इसे बनाने के लिए बेसन को घी में भून लें, फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाएं और साथ ही पलाश के फूल डालें। अब इस मिश्रण को लड्डू की आकार दें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद विटामिन-C आपकी त्वचा को भी निखारता है। लड्डू के ऊपर पलाश के सूखे फूलों की पंखुड़ियां लगाना न भूलें।
#5
पलाश के फूलों की सब्जी
पलाश के फूलों की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने मेहमानों को खुश करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर तेल में भूनें। फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर पकाएं। अब इसमें पलाश के फूल डालकर थोड़ी देर पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।