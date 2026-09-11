अरबी के पत्तों से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होंगे फायदेमंद

अरबी के पत्तों की पकौड़ी एक मजेदार नाश्ता है, जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए अरबी के पत्तों को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें।

फिर बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। इस घोल में कटे हुए अरबी के पत्तों को डालकर मिलाएं।

अब गर्म तेल में छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।