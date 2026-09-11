अरबी के पत्तों से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होंगे फायदेमंद
क्या है खबर?
अरबी के पत्ते एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे अक्सर उबालकर या भाप में पकाकर खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबी के पत्तों से कई अलग-अलग और मजेदार व्यंजन बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको अरबी के पत्तों से बनने वाले कुछ खास और आसान व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आराम से बना सकते हैं।
#1
अरबी के पत्तों की कुरकुरी पकौड़ी
अरबी के पत्तों की पकौड़ी एक मजेदार नाश्ता है, जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए अरबी के पत्तों को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। इस घोल में कटे हुए अरबी के पत्तों को डालकर मिलाएं।
अब गर्म तेल में छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।
#2
अरबी के पत्तों का पुलाव
अगर आप चावल पसंद करते हैं तो अरबी के पत्तों से बना पुलाव जरूर ट्राई करें। इसके लिए चावल को आधा पकाकर अलग रख लें।
एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसमें कटे टमाटर डालें और मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च और धनिया मिलाएं।
इसके बाद अरबी के पत्तों को डालकर मिलाएं। अब पके हुए चावल को ऊपर से डालें और ढककर धीमी आंच पर पकने दें।
#3
अरबी के पत्तों का पराठा
पराठा हर घर में बनता है, लेकिन अरबी के पत्तों का पराठा एक अलग और स्वादिष्ट विकल्प है। इसके लिए गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन और बारीक कटे हुए अरबी के पत्ते डालकर गूंध लें।
अब लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इसे घी लगाकर गर्मा-गर्म परोसें।
यह पराठा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप दही या अचार के साथ खा सकते हैं।
#4
अरबी के पत्तों की मसालेदार सब्जी
अरबी के पत्तों की सब्जी एक पौष्टिक और स्वाद से भरपूर विकल्प है। इसे बनाने के लिए घी में जीरा, हींग और हरी मिर्च का तड़का लगाएं।
अब इसमें प्याज डालकर भूनें, फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालें। मसाले, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर भूनें।
अंत में कटे हुए अरबी के पत्तों को डालकर धीमी आंच पर पकने दें। यह सब्जी रोटी या चावल, दोनों के साथ खाई जा सकती है।
#5
अरबी के पत्तों की चटनी
अगर आप खाने के साथ चटनी पसंद करते हैं तो अरबी के पत्तों की चटनी जरूर बनाएं। इसके लिए अरबी के पत्तों को उबाल लें, ताकि उनका कड़वा स्वाद निकल जाए।
अब इन्हें मिक्सर में पीस लें और साथ में हरी मिर्च, लहसुन, नमक और नींबू का रस डालें। यह चटनी खाने के स्वाद को बढ़ा देती है।
इसे आप रोटी, पराठा या चावल के साथ परोस सकते हैं। इसका स्वाद जरूर पसंद आएगा।