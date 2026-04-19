केले के फूल से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

केले का फूल एक ऐसा पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है, जो भारतीय रसोई में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि यह कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। आइए आज हम आपको केले के फूल से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद और पौष्टिकता आपको हैरान कर देंगे।

#1 केले के फूल की सब्जी केले के फूल की सब्जी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले के फूल को साफ करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और मसाले डालकर भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर डालें और अच्छी तरह पकने दें। अंत में इसे धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।

#2 केले के फूल की खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे आमतौर पर चावल और दाल के मिश्रण से बनाया जाता है, लेकिन इसमें आप केले के फूल को भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी और नमक डालें। अब इसमें कटे हुए केले के फूल डालें और थोड़ी देर भूनें, फिर इसमें पानी डालकर उबाल आने दें और अंत में चावल-दाल डालकर पकाएं।

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#3 केले के फूल की टिक्की टिक्की हमेशा से ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू में कटा हुआ केला फूल, बेसन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक और मसाले मिलाकर अच्छे से गूंध लें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें जब तक कि वे सुनहरी न हो जाएं। इन्हें चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 केले के फूल की पूड़ी पूड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी केले के फूल की पूड़ी चखी है? इसके लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में कटे हुए केले के फूल, नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और गर्म तेल में तल लें जब तक कि वे सुनहरी न हो जाएं। इन्हें आलू की सब्जी या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।