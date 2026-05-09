मदर्स डे पर अपनी मां के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, उन्हें आएंगे पसंद

मदर्स डे के मौके पर मां को खास महसूस कराने के लिए आप उसके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। यह न केवल आपके प्यार और सम्मान को दर्शाएगा, बल्कि आपकी मां को भी खुश कर देगा। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप मदर्स डे पर अपनी मां के लिए बना सकते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप अपनी मां के लिए बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को टुकड़ों में काटकर दही और मसालों के मिश्रण में भिगोएं, फिर इसे तंदूर या ओवन में भूनें। आप इसे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के साथ परोस सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ हरी चटनी जरूर बना लें।

#2 आलू के पराठे आलू के पराठे उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे आप अपनी मां के लिए आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में मसले हुए आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर आटा गूंथ लें। फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर बेलें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#3 खीर खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल को धोकर दूध में उबालें, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसमें चीनी डालें और कुछ मिनट पकाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर डालकर ठंडा करें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है और आपकी मां को भी बेहद पसंद आएगी। इसमें केसर मिलाने से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।

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#4 इडली-सांभर इडली-सांभर दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जो नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए उपयुक्त है। इडली बनाने के लिए चावल और उड़द दाल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर इसे स्टीमर में पकाएं। वहीं, सांभर बनाने के लिए अरहर दाल, सब्जियां और मसाले मिलाकर पकाया जाता है। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन सेहतमंद और पौष्टिक है, जो आपकी मां को बहुत पसंद आएगा।