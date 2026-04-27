गर्मियों के दौरान खीरे से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

खीरा एक ताजगी भरी और पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है, जो गर्मियों में खासतौर पर बहुत लोकप्रिय है। यह न केवल खाने में हल्का और कुरकुरा होता है, बल्कि इसमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। आइए आज हम आपको खीरे से बनने वाले ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 खीरे का सलाद खीरे का सलाद एक बेहद पौष्टिक और ताजगी भरा विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती और नींबू का रस मिलाएं। आप इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला और नमक भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है। इसे आप किसी भी भोजन के साथ खा सकते हैं।

#2 खीरे का रायता खीरे का रायता एक बेहतरीन साथी है, जो दही के साथ मिलकर खाने का मजा दोगुना कर देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ खीरा डालें और नमक, भुना जीरा पाउडर और हरी मिर्च का स्वाद मिलाएं। यह रायता खाने के साथ-साथ पेट को ठंडक पहुंचाने वाला भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है।

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#3 खीरे की चटनी खीरे की चटनी एक अनोखा विकल्प है, जिसे आप अपने भोजन के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को कदूकस कर लें, फिर उसमें पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, नमक और थोड़ी सी इमली का गूदा मिलाकर पीस लें। यह चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ पाचन को भी सुधारती है। इसे आप रोटी या परांठे के साथ खा सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।

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#4 खीरे की ठंडाई गर्मियों में ठंडाई पीना पसंद करने वालों के लिए खीरे की ठंडाई एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इन्हें दूध, चीनी और थोड़ी सी इलायची पाउडर के साथ पीस लें। यह ठंडाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि शरीर को ठंडक देने वाली भी है। गर्मियों में इसका सेवन आपको तरोताजा रखता है।