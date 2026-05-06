बारिश के दौरान घर पर बनाएं ये 5 स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक्स

बारिश का मौसम अपने साथ उमस और नमी भी लाता है। ऐसे में घर में रहना और गर्मागर्म स्नैक्स खाना सबसे अच्छा लगता है। हालांकि, हर बार तले हुए स्नैक्स ही क्यों? आज हम आपको कुछ ऐसे भुने हुए स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। ये स्नैक्स कम तेल में बनते हैं और इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। आइए भुने हुए स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं।

#1 भुने चने भुने चने एक बेहतरीन स्नैक विकल्प हैं। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। इन्हें बनाने के लिए कच्चे चनों को एक पैन में सूखा भूनें जब तक कि वे कुरकुरे न हो जाएं। आप इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। यह स्नैक बारिश के मौसम में एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

#2 भुनी मूंगफली भुनी हुई मूंगफली भी एक पौष्टिक स्नैक है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर होता है। इसे बनाने के लिए कच्ची मूंगफली को एक पैन में सूखा भूनें जब तक कि वे हल्की सुनहरी न हो जाएं। इसके बाद आप इसमें नमक या मसाले मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। यह स्नैक बारिश के मौसम में खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है।

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#3 भुने आलू भुने आलू एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए छोटे-छोटे आलुओं को उबालकर छील लें, फिर उन्हें ओवन या तवे पर सुनहरा होने तक भूनें। अब इन पर नमक, काली मिर्च और नींबू का रस छिड़ककर परोसें। यह स्नैक बारिश के मौसम में खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है।

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#4 भुने काजू भुने काजू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक हो सकता है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा होती हैं। इसके लिए काजू को बिना तेल के सूखा भूनें जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं, फिर इनमें नमक या मसाले मिला सकते हैं। यह स्नैक बारिश के मौसम में खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है।