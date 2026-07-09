मानसून के दौरान ठंड से बचने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाएं ये काढ़े

मानसून के दौरान ठंड से बचने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाएं ये काढ़े
क्या है खबर?
मानसून में होने वाली ठंड कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इससे बचाव के लिए शरीर की ताकत का मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए काढ़ा एक बेहतरीन उपाय है। काढ़े में इस्तेमाल होने वाली औषधीय जड़ी-बूटियां और मसाले शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको शरीर की ताकत को बढ़ावा देने वाले काढ़े की रेसिपी बताते हैं, जो मानसून के दौरान ठंड से बचाने में सहायक हो सकते हैं।
#1
अदरक का काढ़ा
अदरक का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें थोड़ी काली मिर्च और एक छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा गुड़ डालें। अब इसे अच्छे से मिलाएं और 5-7 मिनट तक पकने दें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसे छानकर कप में डालें और गर्मागर्म पिएं। यह काढ़ा सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।
#2
तुलसी का काढ़ा
तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें 10-12 तुलसी के पत्ते डालें और इसे 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद इसमें थोड़ी काली मिर्च, एक चुटकी हल्दी पाउडर और थोड़ा गुड़ डालें। अब इसे अच्छे से मिलाएं और 5-7 मिनट तक पकने दें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसे छानकर कप में डालें और गर्मागर्म पिएं।
#3
काली मिर्च का काढ़ा
काली मिर्च का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें 2-3 काली मिर्च, थोड़ी हल्दी पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च पाउडर डालें। अब इसमें थोड़ा गुड़ डालकर इसे अच्छे से मिलाएं और 5-7 मिनट तक पकने दें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसे छानकर कप में डालें और गर्मागर्म पिएं। यह काढ़ा शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है।
#4
दालचीनी का काढ़ा
दालचीनी का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और थोड़ा गुड़ डालें। अब इसे अच्छे से मिलाएं और 5-7 मिनट तक पकने दें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसे छानकर कप में डालें और गर्मागर्म पिएं। यह काढ़ा शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। दालचीनी में मौजूद तत्व शरीर को मजबूत बनाते हैं।
#5
मेथी का काढ़ा
मेथी का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर और थोड़ा गुड़ डालें। अब इसे अच्छे से मिलाएं और 5-7 मिनट तक पकने दें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसे छानकर कप में डालें और गर्मागर्म पिएं। यह काढ़ा शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है।