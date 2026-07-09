मानसून में बनाकर पिएं ये काढ़ा

मानसून के दौरान ठंड से बचने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाएं ये काढ़े

लेखन अंजली 09:57 am Jul 09, 202609:57 am

क्या है खबर?

मानसून में होने वाली ठंड कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इससे बचाव के लिए शरीर की ताकत का मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए काढ़ा एक बेहतरीन उपाय है। काढ़े में इस्तेमाल होने वाली औषधीय जड़ी-बूटियां और मसाले शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको शरीर की ताकत को बढ़ावा देने वाले काढ़े की रेसिपी बताते हैं, जो मानसून के दौरान ठंड से बचाने में सहायक हो सकते हैं।