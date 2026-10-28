बुजुर्ग माता-पिता के साथ रोजमर्रा की ये 5 गतिविधियां बनाएं आसान

रोजाना टहलना एक अच्छी आदत है, जो सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होती है। बुजुर्गों के लिए यह और भी जरूरी है क्योंकि इससे उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है।

साथ ही यह दिल की बीमारियों से भी बचाव करता है। आप उन्हें पार्क या बगीचे में टहलने के लिए ले जा सकते हैं।

इससे उनका मन भी हलका रहेगा और वे ताजगी महसूस करेंगे। साथ ही यह एक अच्छा समय बिताने का मौका भी होगा।