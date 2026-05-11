मिक्सी के इस्तेमाल से बनाएं ये 5 नाश्ते के व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन है और इसे सेहतमंद होना चाहिए। अगर आप नाश्ते में कुछ नया और पौष्टिक विकल्प तलाश रहे हैं, तो मिक्सी की मदद से बनाए जाने वाले व्यंजनों को आजमा सकते हैं। मिक्सी की रेसिपी को अपनाकर आप कम समय में पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे नाश्ते के व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो मिक्सी में तैयार किए जा सकते हैं।

#1 रवा इडली सबसे पहले रवा को मिक्सी में बारीक पीस लें, फिर इसे कटोरे में दही और पानी के साथ मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब मिक्सी में अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर पीसें। इसके बाद मिश्रण को सूखे भुने हुए सरसों और उबले हुए मूंग दाल के साथ मिलाएं। अब इसमें खाने का सोडा और नमक मिलाएं, फिर इसे इडली के सांचे में डालकर भाप में पकाएं। इसके बाद इडली को नारियल की चटनी के साथ परोसें।

#2 मिक्सी डोसा इसके लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को मिक्सी में बारीक पीसें। अब इस मिश्रण को एक कटोरे में नमक और पानी के साथ मिलाएं, फिर इसे 8-10 घंटे के लिए ढककर रख दें। समय पूरा होने के बाद मिश्रण को फिर से मिक्सी में पीसें, फिर इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसे गर्म तवे पर फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। अंत में इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसें।

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#3 सूजी का उपमा सबसे पहले सूजी को सूखा भून लें। अब मिक्सी में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और करी पत्ता डालकर पीसें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें सरसों के बीज, उड़द दाल, चना दाल और हींग डालें, फिर इसमें प्याज वाला मिश्रण डालकर भूनें। अब इसमें पानी, नमक और सूजी मिलाएं। अंत में इसे ढककर पकाएं, फिर इसे धनिये की पत्तियों से सजाकर परोसें।

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#4 मिक्सी उपमा सबसे पहले मिक्सी में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और करी पत्ता डालकर पीसें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें सरसों के बीज, उड़द दाल, चना दाल और हींग डालें, फिर इसमें प्याज वाले मिश्रण डालकर भूनें। अब इसमें पानी, नमक और सूजी मिलाएं। अंत में इसे ढककर पकाएं, फिर इसे धनिये की पत्तियों से सजाकर परोसें। इन व्यंजनों का आनंद आप अपने परिवार के साथ ले सकते हैं।