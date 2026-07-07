बारिश के दौरान बनाएं स्वीट कॉर्न सूप

बारिश के दौरान बनाएं स्वीट कॉर्न सूप, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी है बेहतरीन

लेखन अंजली 11:49 am Jul 07, 202611:49 am

क्या है खबर?

बारिश का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी लाता है, खासकर जब बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ जाती है तो इससे फ्लू और सर्दी-जुकाम की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे में अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वादिष्ट स्वीट कॉर्न सूप आपके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है। आइए इसकी विधि जानते हैं।